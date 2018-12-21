Если вы не знаменитость, ваш собеседник забудет о вас через минуту. Правила Нью-Йорка

Одно из правил этого города - короткие разговоры с незнакомыми людьми всегда и везде, вплоть до лифта или очереди в Starbucks. Можете смело рассказывать о себе: если вы не знаменитость, ваш собеседник забудет о вас через минуту. Ольга Руднева, директор фонда Елены Пинчук, полтора года жила между Киевом и Нью-Йорком. В своем материале для НВ она рассказывает, как все устроено в одном из крупнейших мегаполисов мира.



Нью-Йорк — это самый дорогой вокзал мира. Если достаточно долго здесь находиться, можно встретить кого угодно. Утром наткнуться на Эштона Катчера в очереди за кофе в Starbucks, вечером зайти послушать Вуди Аллена в Café Carlyle. Да что там Катчер и Аллен, тут можно встретить даже свою первую любовь — рано или поздно все прилетают в Нью-Йорк.

Я полтора года прожила между Киевом и Манхэттеном. Мое нью-йоркское утро начиналось с пробежки — в Нью-Йорке бегут все. Туристы с селфи-палками, офисные сотрудники со смартфонами, папы с колясками, бабушки с наушниками и даже пудель в кроссовках тоже бежит.

Выбегав положенные 200 калорий, настоящий житель Нью-Йорка позавтракает кофе с обез­жиренным молоком и бейглом. За бейглом, скорее всего, придется постоять в очереди. Да и кофе в Starbucks будет стоить не меньше пяти минут жизни.

В очереди с вами обязательно кто‑нибудь заговорит, причем спросит не только откуда вы, но и чем занимаетесь. Можете смело рассказывать о себе — если вы не внук Рокфеллера, ваш собеседник забудет все уже через пять минут. Короткие разговоры и большие отношения завязываются повсюду, начиная с лифта и заканчивая очередью в туалет в торговом центре. Так живет этот город.

Если это ваша первая поездка в Нью-Йорк, определитесь в какой именно из Нью-Йорков вы едете.

Фото EPA

Есть Нью-Йорк туристический, есть Нью-Йорк для гурманов, для ценителей искусства, для заядлых тусовщиков, для любителей шопинга и Нью-Йорк для тех, кто просто любит этот город. Сегодня я отношусь к последним, но начинала как все, туристом. Это нормально, просто надо помнить, что быть туристом в Нью-Йорке не круто. Местные жители праздных зевак не любят, так что постарайтесь поскорее найти себе увлечение: Нью-Йорк требует, чтобы вы определились.

Кроме того, стоит тщательно подумать над выбором района, в котором вы остановитесь: место во многом определяет стиль жизни. В Бруклине вы сможете найти отель подешевле и покреативнее, будете созерцать лучший из скайлайнов и освоите метро, поначалу пару раз пропустив свою станцию. В районе Центрального парка неизбежно застрянете в самых дорогих магазинах города. В Финансовом квартале сможете совместить шопинг, достопримечательности и коктейли по вечерам. В Вест-Виллидж забудете о том, что попали в Нью-Йорк: этот район безумно похож на Европу. В Ист-Виллидж наверняка заглянете в украинский ресторан Veselka, а затем окунетесь в ночную тусовку.

Настоящий рай для инстаграмера — Сохо и Трайбека. Здесь меньше отелей, но зато несравнимо больше поводов достать смартфон и сделать пару снимков. Еще есть Маленькая Италия, куда стоит заглянуть, совместив с Чайна-тауном. И Гарлем, в котором регулярно останавливается один мой знакомый: по его словам, лучшего места для жизни в Нью-Йорке не найти.

У каждого фаната Нью-Йорка есть свой список любимых мест, который может рассказать о человеке больше, чем его профиль в Facebook. Я бы остановилась в Финансовом квартале или недалеко от Вест-Виллидж. Утро бы начинала с пробежки по набережной Хадсон, на завтрак стояла бы в очереди в Leo’s bagels, а затем переходила бы из Манхэттена в Бруклин по Бруклинскому мосту. В Бруклине можно застрять на ланч в какой‑нибудь милой креативной кафешке, а затем отправиться в парк Хай-Лайн в Митпэкинге. Хай-Лайн — это пример того, как город может модернизировать индустриальные районы.

Хотите рассказать интересные факты о своем городе? Пишите нам на travel@nv.ua

Вечером можно заглянуть на коктейль в бар Sky room, чтобы захватило дух от открывающегося из его окон вида. Но только если вы не забронировали заранее посещение Empire State Building — с видом, который открывается с его высоты, сложно тягаться.

Наверное, этого хватит для того, чтобы почувствовать Нью-Йорк. И если вы все сделаете правильно, то влюбитесь в этот город и вернетесь сюда снова. Каждый раз вы будете открывать для себя новые улицы, новые рестораны и новых людей. А однажды вы прилетите в Нью-Йорк, достанете свой список любимых мест, посмотрите на него и… купите билет дальше. Потому что поймете: Нью-Йорк не финальная точка в вашем путешествии. Это всего лишь место пересадки, самый красивый, дорогой и динамичный вокзал в мире.

Этот материал опубликован в №44 журнала Новое Время от 29 ноября 2018