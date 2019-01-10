Микс доброты и прозрачности. Правила жизни в Австралии

Если вы решитесь на путешествие по австралийской глубинке, вам не обойтись без автомобиля со специальным бампером для защиты от выпрыгивающих на дорогу кенгуру, канистры топлива и рации, так как мобильная связь там есть не везде, рассказывает социолог Виктория Бриндза, которая больше года прожила в Австралии. О том, чем может удивить эта страна, она рассказала НВ.

Первое, что меня впечатлило в Австралии,- ее размеры. Привычная нам карта мира искажает пропорции, показывая страны Южного полушария меньшими, чем они есть. А новости об Австралии долетают до нас только тогда, когда там случаются лесные пожары или кого‑то травмирует крокодил. И, наверное, для среднестатистического европейца вся эта огромная и далекая страна сводится к пляжам, кенгуру и Сиднейской опере. Прожив здесь 15 месяцев, я оценила ее разнообразие.

Полгода мы с семьей жили в пустыне. До соседних поселений - сотни километров знойной трассы, по обочинам нет ни заправок, ни кафе. Чтобы на машине доехать из глубинки до более развитого побережья, придется потратить целый день. При этом стоит запастись едой и водой, дополнительной канистрой топлива, двумя запасками, специальным бампером для защиты от выпрыгивающих из сумерек на дорогу кенгуру и рациями, так как мобильная связь ловит не везде.

Мельбурн и Сидней - два главных мегаполиса, где есть все присущие большим городам развлечения. Тут хороший и относительно недорогой общественный транспорт, музеи, галереи, рестораны и магазины, зоопарки и аквариумы, а также чудесное океанское побережье. Однако расстояние между этими городами - почти 900 км, поэтому, если хотите посетить оба, запланируйте на это не меньше трех дней.

В других регионах страны не обойтись без машины: общественный транспорт есть не везде. А если захотите попасть на остров Тасмания с его национальными парками, вомбатами, пингвинами, а также знаменитыми винами и уникальным медом, будьте готовы преодолеть еще 500 км по воздуху или морю.

Каждая из столиц австралийских штатов интересна по‑своему. Но самая необычная - Канберра, столица страны. Это сонный город-декорация с населением около 300 тыс., и именно здесь расположено большинство правительственных и дипломатических структур.

Мельбурн. Фото: Unsplash

Если окажетесь в Австралии между октябрем и апрелем, обязательно пользуйтесь солнцезащитным кремом: в эти месяцы в южном полушарии лето, и хватит и десяти минут на солнце, чтобы получить ожог. На пляжах в это время года почти не лежат - по ним только прогуливаются утром и вечером. Отдельная тема - безопасность на воде. Разрывное течение - явление, о котором обязательно нужно знать, отправляясь плавать в океане. А надежнее всего совершать заплыв в специально обозначенных флажками местах.

Цены на проживание и еду, как в супермаркетах, так и в ресторанах, далеко не низкие - здесь все хорошо зарабатывают, и это влияет на стоимость товаров и услуг. При этом я ожидала увидеть больше маленьких магазинчиков и кафе - как выяснилось, дух предпринимательства в местных жителях не силен, а страна завалена китайскими товарами. И, кстати, не ожидайте здесь такого расторопного сервиса, как у соседей в Юго-Восточной Азии - богатая ресурсами Австралия в туристах, в принципе, не нуждается.

Хотите рассказать интересные факты о своем городе или стране? Пишите нам на travel@nv.uaВ этой стране комфортно, красиво и чисто, но что касается природы - такие же живописные виды можно найти и ближе, и дешевле - например, на Филиппинах или в Индонезии. А вот что действительно вызывало мой восторг, так это отношения между людьми, существенно отличающиеся от ставших привычными в Украине. Доброжелательность, доверие и безопасность пронизывают эту счастливую страну, оставляя так много пространства для наслаждения жизнью и развития, и этот особенный микс доброты и прозрачности ощущается с первых минут уже в аэропорту.

Конечно, как и в каждом обществе, тут также есть свои сложности - отношения с коренным населением, потребительство, ожирение, высокие цены на недвижимость и натиск Китая. А на стратегическом уровне - это, наверное, необходимость переосмысления австралийской мечты. Сейчас она сводится к обустройству комфортной жизни в собственном уголке здешнего земного рая, и пока непонятно, как с таким подходом Австралия вписывается в турбулентное и требовательное будущее.

Этот материал опубликован в №17 журнала Новое Время от 10 мая 2018