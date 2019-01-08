На корабле по северному чуду. Ради чего стоит посетить Норвегию

В обязательный перечень впечатлений тех, кто плывет на корабле по Норвежскому морю, входят хвост огромного кита, стая веселых дельфинов, северное сияние, а если повезет, то удивительное и редкое зрелище - морской мираж, уверяет художница и перформер Мария Куликовская, которая побывала на самом севере Европы. Она поделилась своими впечатлениями о поездке в Норвегию с НВ.

Мое знакомство со Скандинавией началось со Швеции летом 2013 года. С тех пор я мечтала побывать в Норвегии: все мои шведские знакомые отзывались о ней с восторгом, за которым звучала нескрываемая зависть.

А пять лет спустя я получила письмо от своего друга из Лондона с приглашением в весеннее путешествие вокруг Норвегии на корабле. Оказалось, Брайн еще год назад купил путевку для своего брата, однако тот по­ехать не смог.

И вот наступил апрель. Перелет в Скандинавию был долгим и неудобным, и единственное, что я знала о пункте прибытия, городе Берген, это то, что там есть музей с коллекцией любимого мною Эдварда Мунка.

Берген удивил и обрадовал с первых минут: в аэропорту не было ни люкс-магазинов, ни рекламы дорогих автомобилей - лишь чистота пространства и строгость архитектуры. И полное отсутствие персонала, так как все компьютеризировано, автоматизировано, нужно лишь иметь при себе банковскую карточку. В хостеле, где мне предстояло провести одну ночь, опять же не было персонала: здесь тоже были только датчики, карточки, коды и сканеры.

Зато ранним утром в кафе, куда я зашла по дороге в порт, персонала было предостаточно, причем это были шведские девушки. Тут же вспомнились рассказы знакомых шведов о том, что вся Швеция ездит на заработки в Норвегию, где зарплаты заметно выше.

После регистрации у нас осталось время для прогулки по Бергену. Город впечатлил смешением средневековой архитектуры и современных минималистичных зданий. Но главный восторг вызвал местный рыбный рынок. Свежевыловленные тунец, лосось, крабы, креветки - вся эта морская роскошь красуется, словно ожившие натюрморты Малых голландцев. Бесконечные прилавки меня заворожили, и я не заметила, как пролетело несколько часов - и Художественный музей, в который я так мечтала попасть, успел закрыться.

Наконец мы взошли на борт нашего судна. Оказалось, это не круизный корабль, а небольшой кораблик-трудяжка, вот уже 60 лет развозящий и туристов, и грузы, и почту, а также местных жителей по городам и деревням, расположенным в изгибах величественных фьордов.

Фото: Unsplash

Первые пару суток я почти не спала: капитан едва ли не каждый час объявлял, что за бортом происходят невероятные чудеса. То показался хвост огромного кита, то стая дельфинов мелькнула среди волн, то северное сияние рассекло ночное небо.

А через несколько дней, уже за полярным кругом, после того как три дня подряд светило яркое едкое солнце, я увидела нечто еще более удивительное. На горизонте показался маленький голубой кораблик, а за ним будто кто‑то нарисовал широкой кистью еще один горизонт. Между двумя горизонтами пролегла зеркальная полоса, в которой отражались горы и ледники, а слева вдруг появилась гигантская субмарина. Я не выдержала и заглянула с вопросом в капитанскую рубку. Оказалось, это редкое оптическое явление, которое наш капитан за свою долгую жизнь видел всего пару раз: миражи случаются, когда солнце заливает лучами все вокруг, и океан отражается в складках ледяных глыб.

Хотите рассказать интересные факты о своем городе или стране? Пишите нам на travel@nv.uaМаленькие портовые городки, в которых мы делали недолгие остановки, пугали своей пустотой: в одном из них я бродила по улицам около двух часов, но так и не встретила ни души. Зато в городе Вардо нас ожидало настоящее чудо: архитектурная инсталляция Петера Цумтора и Луизы Буржуа, подлинный шедевр где‑то на богом забытом севере Европы.

Это был мемориал в память о жертвах охоты на ведьм, которая здесь началась в XVII веке: стеклянный павильон с вечным огнем в память о несчастных, сожженных заживо из‑за невежества других, и павильон-архив с именами “ведьм” и “ведьмаков”.

Путешествие было незабываемым, но всему рано или поздно приходит конец. После еще одной остановки, в городе Киркенес, наш кораблик зажужжал грустную песнь о том, что пора уплывать, и мы поднялись на борт: нам предстоял путь назад в Берген.

Этот материал опубликован в №19 журнала Новое Время от 24 мая 2018