По следам Крестного отца. Что стоит посетить на Сицилии

На Сицилии, где история с организованной преступностью до сих пор не завершена, никто не назовет ресторан звучным словом Мафия. Зато Марлон Брандо в образе крестного отца - самое тиражируемое лицо в местной сувенирной индустрии. Путешественник и тревел-блогер Андрей Боднар проехал по местам съемок трилогии Крестный отец и рассказал об этом НВ.

Провинциальный городок Корлеоне на северо-западе Сицилии известен во всем мире благодаря роману Марио Пьюзо Крестный отец. Фамилию Корлеоне получил главный герой книги - юный Вито Дженовезе и будущий глава мафии - от американского иммиграционного чиновника в нью-йоркском порту.

А когда в 70‑х годах прошлого века американский кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола взялся за экранизацию романа, власти городка Корлеоне запретили ему проводить на своей территории съемки. Возможно, потому, что для Сицилии тема мафии крайне чувствительна, болезненна и до сих пор не завершена. Во всяком случае там никому не придет в голову назвать ресторан Мафия - хотя бы потому, что его владелец вряд ли доживет до следующего утра.

Что же касается культового фильма, то снимать его пришлось в других населенных пунктах. Впрочем, Крестный отец от этого не проиграл: великий кинорежиссер разыскал самые колоритные горные селенья, которые сразу после выхода в свет первой части трилогии стали для мира каноническими образами сицилийской глубинки.

В одной из таких деревень - сицилийской Савоке, где в местном баре снимался эпизод из первой части фильма, установлен памятник Копполе - зеркальный профиль человека с кинокамерой в руках. И даже теперь, почти полвека спустя после съемок, никому и в голову не придет назвать этот бар иначе как бар Вителли - по фамилии одного из персонажей Крестного отца.

В тени разросшегося винограда, слева от входа в бар Вителли, вплотную к стене стоит один из самых знаменитых столиков мирового кинематографа. За ним скрывавшийся на Сицилии Майкл Корлеоне и двое его охранников коротали время за бутылкой вина. Здесь же Корлеоне-младший познакомился с владельцем бара - господином Вителли, отцом своей будущей жены Аполлонии.

Внутри бара - лежащие на столе желтые лимоны и нехитрая деревенская утварь, которую хозяева вытащили из своих подвалов. Все это должно создавать атмосферу подлинности и подчеркивать самобытный уклад неспешной сицилийской глубинки. Здесь же, в баре, можно примерить “копполу” - так называется традиционная сицилийская кепка черного цвета, взять в руки бутафорский обрез и почувствовать себя героем фильма.

Фото: Ramón Cutanda López via Flickr

От бара Вителли начинается дорога, ведущая к храму. Силуэт местной церкви XVI века - еще одно культовое место в Савоке. На ступенях базилики снималась сцена венчания Майкла и Аполлонии.

От Савоки до Форца д-Агро - второго обязательного пункта программы тура по местам съемок Крестного отца - всего 12 км. Сам городок - настоящее “орлиное гнездо” на вершине скалы. Здесь главные кинематографические достопримечательности - фасад и ступеньки местной церкви Богоматери. Тут снимались сцены уже из второй части Крестного отца, и поклонники трилогии легко идентифицируют соответствующие эпизоды.

В пиццерии на площади возле фонтана продаются канноли - вафельные трубочки с кремом. “Брось пистолет. Возьми канноли”,- говаривал один из персонажей кинофильма.

Еще одно место съемок - поселок Мота Камастра. В первой части фильма он играет роль Корлеоне. На городок указывает один из охранников Майкла со словами: “Смотри, Майкл, это Корлеоне. Твой родной город”. И на экране мелькает общий панорамный план селения на почти отвесной скале.

В Мота Камастра стоит задержаться, если вы - фанатичный исследователь сицилийского быта и традиций. Время здесь течет так медленно, а древние традиции так чтут, что все веками остается на своих местах, и даже за последние десятилетия мало что изменилось.

Хотите рассказать интересные факты о своем городе? Пишите нам на travel@nv.uaВоскресенье. Звон колоколов. Горожане в черном идут на службу по узким мощеным улочкам городка… А на нас оглядываются: система свой-чужой работает здесь так же, как в XIX веке. Чувствуется, что город, расположенный вдалеке от туристических маршрутов, не избалован гостями. Всего за полчаса мы почувствовали себя чужими настолько, что решили поскорее убраться.

А для полного погружения в атмосферу Крестного отца возьмите с собой великий саундтрек Нино Рота к первой части трилогии. В Сицилии музыка воздействует особенным образом: она минует мозг, попадая прямо в сердце. А главный местный сувенир - канонизированный профиль Брандо на всем, на что его можно нанести. Увы, в 99% случаев - просто китч.

Этот материал опубликован в №23 журнала Новое Время от 23 июня 2017