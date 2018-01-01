Поехали смотреть. Самые посещаемые достопримечательности мира по статистике Uber

Американский международный частный перевозчик Uber опубликовал статистику заказов за 2018 год.

Uber провел два анализа: проанализировал статистику заказов такси и определил самые посещаемые достопримечательности мира и самые популярные заказы еды – еще один сервис, который представляет компания.

Самые популярные достопримечательности мира

1. Эмпайр-стейт-билдинг, Нью-Йорк, США

2. Башня Свободы или Всемирный торговый центр 1, Нью-Йорк, США

3. Си-Эн Тауэр, Торонто, Канада

4. Триумфальная Арка, Париж, Франция

5. Эйфелева башня, Париж, Франция

6. Бурдж-Халифа, Дубай

7. Букингемский дворец, Лондон, Великобритания

8. Диснейленд, Калифорния, США

9. Мост Золотые ворота, Сан-Франциско, США

10. Оперный театр, Сидней, Австралия

11. Голубая мечеть, Стамбул, Турция

12. Берлинская стена, Берлин, Германия

13. Ватикан, Италия

14. Статуя Христа-Искупителя, Рио-де-Жанейро, Бразилия

15. Великие пирамиды Гизы, Египет

Наибольший километраж наездили на Uber в США, Бразилии и Индии.

Самые популярные заказываемые продукты мира

В некоторых странах мира Uber также занимается доставкой продуктов, что позволило собрать статистику фуд-трендов среди продуктов, предлагаемых на заказ.

Фото: unsplash / Emily Simenauer

1. Тосты

2. Авокадо

3. Еда готов, или черные продукты питания

4. Огурцы

5. Крылышки

6. Тофу

7. Супы

8. Сельдерей

9. Тунец

10. Тако

11. Лосось

12. Кокосы

13. Коричневый рис

14. Хумус

15. Кудрявая капуста, или Кале

16. Морские водоросли

17. Поке, традиционное гавайское блюдо

18. Суши

19. Соус Шрирача

20. Ягоды Асаи

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