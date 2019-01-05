Путешествие высотой шесть километров. Опыт восхождения на гору Килиманджаро

На Килиманджаро не пускают туристов без команды сопровождения, в которую в обязательном порядке входят гиды, повар, официант и носильщики. Валерий Дорожкин, доктор психологических наук, побывал на высочайшей вершине африканского континента и рассказал НВ о своем восхождении.

Спящий вулкан Кили­манджаро можно наблюдать из иллюминатора самолета, из окна автобуса - где бы вы ни были, в этой части Танзании он виднеется отовсюду. Высочайшая гора Африки стоит особняком и сочетает вещи, несочетаемые для африканского континента, - яркое палящее солнце, жару и снег. Гиды говорят, что снежная шапка постепенно тает и через двадцать-тридцать лет исчезнет совсем, но пока, поднявшись на вершину, ее можно созерцать во всем великолепии.

По сравнению с другими главными вершинами планеты Килиманджаро - гора небольшая и недотягивает даже до шеститысяч­ника - ее рост всего 5.895 м. И тем не менее ее величие впечатляет. Город Моши, лежащий у подножия, расположен на высоте 830 м над уровнем моря - то есть на 5 км ниже. И вечером, когда штурмующие Килиманджаро альпинисты располагаются на отдых в лагере Барафу, можно подойти к отвесному краю и из арктической зоны с пятиградусным морозом увидеть огни маленького городка с экваториальным климатом и температурой +25 °С.

Туристическая индустрия Танзании предлагает шесть маршрутов на гору. Различаются они по уровню сложности, количеству дней, которое займет подъем, и тре­бованиями к подготовке. Например, маршрут Марангу, известный как Coca-Cola route, имеет длину 64 км, но пробегается за четыре-пять дней, тогда как самый слож­­ный маршрут, Умбве, почти вдвое короче - 37 км, а для прохождения требует неделю.

Мы выбрали Мачаме, или Whiskey route, - маршрут средней тяжести. В отличие от Марангу здесь нет оборудованных для ночевок домиков, и спать приходится в палатках. Впрочем, на некоторых стоянках уже появилось электричество и можно подзарядить телефон и вскипятить воду.

Килиманджаро - это национальный парк. Сюда не пускают без гида и команды сопровождения. К нашей группе из четырех человек приписали двух гидов, повара, официанта и восемь носильщиков, так что в итоге коллектив вырос в четыре раза - до 16 человек.

Фото: Pixabay

Подъем на Килиманджаро не требует специальной подготовки и предварительной акклиматизации. Высота набирается постепенно, и человеческий организм успевает к ней привыкнуть. Так сказано в путеводителях, и мы попались на эту удочку.

Уже к вечеру первого дня у моей жены началась горная болезнь и не прекращалась все то время, пока мы набирали высоту. Маршрут начинается с отметки 2.200 м, а первая ночевка - уже на уровне 3.000 м. К перепаду высот добавляется резкое падение температуры: если в первую ночь было +13, то в последнем лагере - всего -5, а на вершине к пяти часам утра температура упала до -15 °С.

На Килиманджаро строго соблюдается главный принцип любого восхождения - выйти нужно как можно раньше, чтобы успеть на вершину к рассвету. Мы стартовали в полночь, в 5:30 были на вершине, а к полудню вернулись в лагерь. После этого был час на то, чтобы поспать, а затем мы отправились вниз, освобождая место новым покорителям.

Восхождение на эту вершину - словно путешествие в другой мир. Представьте темную ночь в горах, сияющие в небе созвездия Южного полушария, кристально чистый морозный воздух и ручеек светящихся огней-фонариков, убегающий далеко вперед, к вершине, и одновременно тянущийся позади. Всю эту магическую красоту сопровождают песни, которые на языке суахили распевают гиды: “Килиманджаро-Килиманджаро, ты - королева гор. Медленно-медленно мы поднимаемся. Медленно-медленно”. Это пение спасает, уносит в бескрайние дали и придает сил.

Хотите рассказать интересные факты о своем городе? Пишите нам на travel@nv.uaВпрочем, в те дни, что мы провели, поднимаясь на гору и спускаясь с нее, сил добавляли не только песни. Повар кормил нас растворимыми супами и жареной курицей, в качестве особого деликатеса предлагая кока-колу и печенье. А гид по имени Ламаяни, огромный, почти двухметрового роста масаи, ободрял рассказами о жизни своего народа. Он же развеял и мои опасения по поводу хищников в низовьях национального парка.

По его словам, хищные звери действительно забредают туда, но только транзитом: “А транзитные львы не нападают”, - успокоил нас Ламаяни. И это утешение подействовало, хотя и придало большей расторопности, когда мы, спускаясь с горы, проходили по джунглям.

Этот материал опубликован в №47 журнала Новое Время от 20 декабря 2018