Сквозь лед. Опыт путешествия по Антарктиде

Мы оказались первым теплоходом, который пробился сквозь льды к украинской арктической станции за последние восемь месяцев, поэтому полярники нас принимали особенно тепло и угощали горилкой, которую гонят здесь же, на станции, делится впечатлениями предприниматель Виталий Литвиненко, который отправился в круиз вдоль Южного полярного круга и побывал в двух самых южных населенных пунктах планеты. Публикуем его рассказ о необычном путешествии.

Пообедав огромными аргентинскими крабами в Ушуайе, самом южном городе на Земле, наша дружная компания отправилась через пролив Дрейка к Антарктическому полуострову и Южным Шетландским островам. Плавание на кораблике Ocean Nova датской постройки 1991 года заняло полных два дня при умеренной качке. Хотя это бывалые моряки ее называли умеренной - нас же спасали только таблетки от укачивания, которые раздавал судовой док.

Как только мы вышли из порта, корабль стали сопровождать морские птицы - буревестники, капские голуби и альбатросы, которые кормятся морским крилем, поднимающимся от винтов в кильватере. За бортом несколько раз мелькали спины китов.

Первая высадка - на острове Кавервиль, где можно полюбоваться пингвинами Генту. Забавно было наблюдать, как кто‑то из нашей команды присаживался на снег и замирал с камерой, а любопытные симпатяги подходили совсем близко, с удивлением разглядывая пришельца. А когда им никто не мешал, пингвины хлопотливо таскали в клювах камешки для строительства гнезд или съезжали по снежным склонам на животах.

Затем мы вошли в ледяные поля, потихоньку продвигаясь уже без качки среди айсбергов и высоких черных скал - пейзаж стал суровым и величественным. По дороге заглянули на британскую базу Порт Локрой, самое посещаемое место в Антарктике. Хотя куда интереснее было зайти на нашу украинскую станцию Академик Вернадский. Она находится в живописной бухте на острове Аргентино и была в 90‑х годах подарена англичанами Украине за символический 1 фунт: британцам она стала не нужна, вывозить оборудование было слишком дорого, а мусорить и бросать что‑либо в Антарктиде категорически запрещено.

За 20 лет наши соотечественники расширили и обустроили станцию. Мы оказались первым теплоходом, который смог пробиться к ним сквозь льды за последние восемь месяцев, к тому же у нас на борту находились 12 человек из Украины - поэтому нам организовали по‑настоящему теплый прием.

Полярники искренне демонстрировали радушие, делились интересными историями и угощали вкуснейшей горилкой, которую они сами гонят на станции.

Фото: Unsplash

Академик Вернадский и стал нашей самой южной точкой - 65.15 градусов южной широты. Южный Полярный круг мы не пересекли, не дотянули около градуса.

Продолжая любоваться красотой ледяных пейзажей, мы двигались вдоль Антарктического полуострова и наслаждались редкими солнечными часами. В один из вечеров даже устроили барбекю на открытой верхней палубе.

Но уже на следующий день нас изрядно огорчил капитан, сообщив, что нужно срочно отправляться в обратный путь: согласно погодной сводке, на пути ожидается шторм, но если рванем прямо сейчас, попадем в его “хвост” всего на пару часов. Так мы лишились последнего экскурсионного дня, предусматривавшего высадку и купание в горячих источниках острова.

Расстроенные, мы попали в трехдневную “болтанку”. Еще в начале путешествия гид говорил, что пролив Дрейка спокойно можно пересечь только раз - такова морская примета. Теперь мы сполна убедились в ее правоте.

На второй день во время обеда корабль давал такие крены, что вода била в окна ресторана на третьей палубе, а со столов слетала посуда. На ужин нам уже не предложили никаких разносолов, ограничившись бутербродами.

Хотите рассказать интересные факты о своем городе или стране? Пишите нам на travel@nv.uaНочь прошла спокойно, мы обогнули мыс Горн, и тут снова начался шквальный ветер в 64 узла, или 118 км/ч. Лишь к концу третьих суток шторм остался позади, а мы заглянули в Пуэрто Вильямс - чилийский городок, также претендующий на звание самого южного в мире. И на следующий день снова были в Ушуайе.

Как признался наш капитан, датчанин Ида Петересен, за 40 лет морских странствований он всего во второй раз попал в такой шторм - это были 11 баллов из 12 возможных.

И тем не менее Антарктида стоит того, чтобы там побывать. Эта грозная, суровая красота никого не оставит равнодушным. Самое главное - чтобы с погодой повезло.

Этот материал опубликован в №14 журнала Новое Время от 14 апреля 2017