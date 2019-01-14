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У местных жителей для выражения эмоций имеется 13 видов улыбок. Правила Бангкока

Сегодня, 21:18 209
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У жителей Бангкока для выражения полного спектра эмоций имеется 13 видов улыбок, среди которых, кроме вполне радостных и счастливых, есть “улыбка, чтобы скрыть печаль” и “улыбка, призывающая не отчаиваться”, рассказывает путешественник Руслан Василишин. Он поделился впечатлениями о своей поездке в Таиланд с НВ.

Первое, что приходит на ум при упоминании Бангкока,- грязь, нищета, наркотики и трансвеститы. Такой тайскую столицу показывают в голливудских фильмах. На самом деле это один из самых ярких и запоминающихся мегаполисов Азии с великолепными храмами, живописными каналами и динамичной ночной жизнью.

Бангкок - город дружелюбный и контрастный. Картонные лачуги без воды и электричества и стихийные рынки мирно соседствуют с шикарными небоскребами и гигантскими торговыми центрами. А буддистское спокойствие и невозмутимость этого города не мешают ему не спать ночи напролет и сутками гудеть как улей. Когда в пять часов утра я ехал в аэропорт, то попал в многокилометровый автомобильный затор.

Вообще, то, что творится на дорогах, иначе, чем хаосом, не назвать. Если автомобили более или менее следуют правилам, то мотоциклы их полностью игнорируют: двигаются по встречной, выезжают на тротуары. Поэтому пересечение любой дороги превращается в опасное приключение - даже не надейтесь, что водители сбросят скорость при виде светофора или пешеходного перехода. И то, что “зебра” может закончиться посреди дороги либо упереться в забор или стену, здесь тоже в порядке вещей.

Один из самых удобных и экзотических видов транспорта в Бангкоке - водный. Через город протекает река Чао Прайя, и все районы покрыты сетью каналов. По этим водным артериям передвигаются лодки, речные трамвайчики и паромы. Поездка на них - не просто развлечение, а возможность добраться из одного района в другой, минуя дорожный трафик.

Поначалу впечатления о Бангкоке противоречивые, но не спешите отчаиваться: нужно лишь немного потрудиться, чтобы отыскать спрятанную в шумном и пыльном городе восхитительную красоту. Достопримечательностей хватит всем: зоопарк, дворцы, храмы и огромные зеленые парки, в которых свободно гуляют вараны размером с небольшого крокодила.

Лучший способ восстановить силы после долгих прогулок - знаменитый тайский массаж. Это обязательный пункт программы в Бангкоке, а одно из лучших мест для его выполнения - храм Ват Пхо. Он считается родиной традиционного тайского массажа, здесь навыки культивировали и совершенствовали в течение многих столетий.

Фото: Unsplash

И, наверное, нет в мире места лучше, чем Бангкок, для любителей уличной еды. В Таиланде отсутствует культ домашней кухни, и этот факт породил уникальную культуру стритфуда. Еду продают везде, все свободное место на тротуарах занято забегаловками и передвижными лотками. Порой кухням на колесах не хватает места, и они размещаются прямо на проезжей части. Но не бойтесь питаться на улицах. Цены очень низкие, а еда максимально разнообразная и всегда свежая - все готовится на заказ, так что вы можете наблюдать за процессом приготовления.

Блюда, которые нужно обязательно попробовать,- жареная лапша Пад Тай и острый суп Том Ям. А главным кулинарным открытием для меня в Бангкоке стало манго со сладким рисом. В то же время кулинарное разочарование Бангкока - завтрак в отелях. Он подается как европейский и при всем великолепии и разнообразии местной кухни выглядит жалко. Питаться в гостиницах стоит только в крайних случаях.

Сегодня Бангкок - активно развивающийся мегаполис, растущий ввысь. В центре множество высотных зданий, поднявшись на крыши которых можно увидеть весь город как на ладони. Одно из самых известных заведений в Бангкоке - Скай Бар на 63‑м этаже небоскреба State Tower: здесь проходили съемки фильма Мальчишник-2: из Вегаса в Бангкок.

Хотите рассказать интересные факты о своем городе? Пишите нам на travel@nv.uaА самое главное в Бангкоке - это люди. У тайцев особые привычки, менталитет и взгляд на жизнь. Они дружелюбны и беззаботны, никогда не суетятся, всегда готовы прийти на помощь и неизменно улыбаются одной из своих улыбок. В Таиланде существует 13 их возможных видов - среди них есть “улыбка, чтобы скрыть печаль” и “улыбка, призывающая не отчаиваться”. Здесь это наиболее подходящая реакция в любой жизненной ситуации. А еще я ни разу не видел, чтобы тайцы ругались между собой или кричали на детей. В культуре этих людей не предусмотрено общение на повышенных тонах.

Бангкок отлично подходит для знакомства с тайской культурой и бытом, и его ни в коем случае нельзя рассматривать как перевалочную базу перед поездкой на курорты: он обязателен для полноценного посещения. Этот город способен свести с ума, шокировать, очаровать и зарядить невероятной энергией. Я много путешествую, и в моем списке мало мест, куда хочется возвращаться, но Бангкок - как раз одно из таких.

Этот материал опубликован в №21 журнала Новое Время от 9 июня 2017 года

Теги:   Бангкок Таиланд Путешествия

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