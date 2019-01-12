"Морское око", замки и водопад. 9 мест, которые стоит посетить на Закарпатье - выбор редакции

В Украине немало живописных уголков. Какие места стоит посетить, отправляясь на Закарпатье? Предлагаем подборку из 9 таких мест.

Ежедневно в эфире Радио НВ можно услышать программу о путешествиях по Украине - Де живемо. В коротких записях журналист Богдан Амосов советует слушателям, куда лучше поехать на уикенд, где в Украине стоит провести отпуск. Мы решили выбрать 9 самых интересных выпусков его передачи, каждый из которых посвящен отдельной местности на Закарпатье.

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Озеро Синевир

Фото: litvi.sandra via Instagram

Синевир - самое большое горное озеро Украины и одновременно самое загадочное. Озеро расположилось на высоте 1000 метров над уровнем моря. Его глубина - 24 м. "Морское око Карпат", как еще называют Синевир, настолько холодное, что нырнуть глубже двух метров здесь мало кому удавалось. Летом прогревается лишь поверхность, в которой можно организовать отдых. Вода здесь прозрачная, можно сказать, хрустальная. А на глубине видно, как плавает по дну всякая рыба.

Фото: darinaandreevnaa, ksenia_kupriy via Instagram

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Село Лумшоры

Фото: yaryna_nyzhnyk via Instagram

Лумшоры - село, расположившееся неподалеку от словацкой и венгерской границ. Оно известно своими лечебными водами еще с начала 17 века. Воду наливали в деревянные корыта, бросали в них раскаленные камни, а потом прыгали в эту воду. Впоследствии неподалеку даже сделали два огромных чана по 250 л - для водных процедур. Во время Первой Мировой войны чаны потеряли. И нашли один из них только в 70-х годах, в лесу. Другой же, неожиданно, оказался в Венском музее.

Фото: alexnazgul, halahovets_vova via Instagram

Курортная зона здесь до сих пор есть. В Лушморах множество отелей и санаториев, где можно не только остановиться, но и оздоровиться в минеральной воде. Местные предлагают купание в подогретых чанах: их размещают на открытом воздухе безотносительно того, какое время года, и подогревают прямо на дровах.

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Водопад Шипот

Фото: nastyaleluyk via Instagram

Водопад Шипот - одно из самых живописных мест горного Закарпатья. Он спадает на пути одного из притоков Тисы, у подножия гор Гимба и Большого Верха. Существует множество легенд, объясняющих название водопада. Самая распространенная - говорят, что его шум напоминает шепот гор. Есть также своя, местная легенда.

Фото: ryabchenko_natalia, alina.cocaina via Instagram

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Хуст

Фото: darinaandreevnaa via Instagram

Первые упоминания о Хустском замке появились еще в конце 12 века. Владельцем замка был воевода по имени Хуст. Замок просуществовал всего полвека, а затем был разрушен. На восстановление его ушло еще века. Интересно: согласно документам, дошедших до наших дней, замок некоторое время находился в собственности графа Дракулы... Некоторые исследователи даже считают, что владелец два года подряд прожил в этом замке.

Одно из примечательных мест в Хусте - так называемый "чешский квартал". Это квартал домов для служащих и военных возвели в Хусте в стиле "шале" примерно в 1925 году. Тогда Хуст принадлежал Чехословакии.

Фото: larisa_in_time via Instagram

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Замок Сент-Миклош

Фото: skurydinairina via Instagram

Замок Сент-Миклош или Чинадиевский называют Крепостью любви. Он считается самым романтичным замком Закарпатья. И дело даже не в том, что здание действительно старинное и красивое. А скорее в истории любви, которая с ним связана.

Фото: sent_miklosch, olexandra_liaskivska via Instagram

Сент-Миклошем в течение долгого времени владели венгерские магнаты. Однако своей славой крепость обязана женщине - княгине Илоне Зрини, которая фактически возглавляла венгерское освободительное движение в конце 17 века и обороняла Мукачевский замок. Этот дворец был у нее любовным гнездышком.

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Село Иза

Фото: litvi.sandra via Instagram

Иза. Название этого села напоминает слово "лоза". И, видимо, это как-то связано с тем, что село называют столицей лозоплетения Украины. На торговых точках Изы найдете любые плетеные изделия - корзины, мебель, кресла-качалки, сувениры, куклы. Мастера этого села на Закарпатье могут плести из лозы все, что угодно, и даже принимают личные заказы. На территории села Иза, на сельскохозяйственных угодьях, не выращивают ни пшеницу, ни картофель, ни другие сельхозкультуры - здесь растут только ивовые кустарники.

Фото: aleksandr_shekera, myrkonavt via Instagram

К слову, в этом селе расположена единственная в Украине ферма по разведению Манчжурских оленей.

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Замок Паланок

© dsh.miroshnichenko via Instagram

Замок Паланок - главная туристическая точка Мукачево. Он был градообразующим. В нем жила знать и аристократия. Вокруг жили в домиках крестьяне, во времена осады прятались за стенами во дворе замка. Сейчас Паланок так же возвышается над частным сектором Мукачево. Это фактически три маленьких замка в одном. Крепость разделена на три террасы.

Фото: _lina.mur via Instagram

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Замок Нялаб

Фото: vikafeyer_0309 via Instagram

Мало что сейчас осталось от королевского замка Нялаб на Закарпатье. Эрозия постепенно превращает его в часть горы, на которой замок, собственно, и стоит. Построить его в свое время решили на вершине вулканического происхождения, вдали от других горных хребтов - чтобы местность вокруг хорошо просматривалась. Здесь венгерские короли останавливались во время своих охот в закарпатских лесах. Замок строился в течение десятилетий. В 1672 году замок взорвали по приказу короля Леопольда, который не доверял владельцам сооружения.

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Долина нарциссов

Фото: iren_sambor via Instagram

Весна лучше всего подходит для посещения Закарпатья. Если вы приедете в мае, то можете застать цветение Долины нарциссов, неподалеку от города Хуст. Украинские ботаники утверждают, что это уникальный природный объект, который нельзя увидеть в мире больше нигде. По крайней мере, многие из путешественников знают об этом месте и не забывают его посещать. В том числе и гости из-за рубежа. Редкий цветок, занесенный в Красную книгу, расцветает в конце апреля и цветет примерно 2-3 недели. Поэтому важно не пропустить именно ту пору, когда долина предстает в полной своей красе.

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