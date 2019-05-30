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Как в кино. IKEA создала дизайн гостиных по мотивам Симпсонов, Друзей и Очень странных дел

Вчера, 14:56
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Как в кино. IKEA создала дизайн гостиных по мотивам Симпсонов, Друзей и Очень странных дел - фото

@Simpsons

IKEA создала дизайн гостиных по мотивам Симпсонов, Друзей и Очень странных дел

Шведский производитель мебели воссоздал дизайн знаменитых гостиных из любимых сериалов. Теперь легко можно заказать то самое кресло или тот самый диван.

Как сообщает Adweek, в рамках рекламной кампании нового магазина в ОАЭ IKEA создала гостиные мечты в точь-точь как очень хорошо знакомые гостиные из сериалов Симпсоны, Друзья и Очень странные дела. В каждом интерьере использованы предметы из коллекции IKEA, некоторые из них поразительно похожи на предметы из фильмов, на первый взгляд даже не отличишь.

Интерьер по мотивам сериала Симпсоны
Интерьер по мотивам сериала Симпсоны / Фото: @IKEA
Кадр из сериала Симпсоны
Кадр из сериала Симпсоны / Фото: @Simpsons

Реклама оформлена в виде каталога, все предметы в нем указаны с ценниками. Все их можно заказать с доставкой и обладать настольной лампой, подушкой, покрывалом, диван, со знанием, что они из того самого сериала: на нем еще Гомер сидел, а вот в него Рэйчел Грин куталась.

Интерьер по мотивам сериала Друзья
Интерьер по мотивам сериала Друзья / Фото: @IKEA
Кадр из сериала Друзья
Кадр из сериала Друзья / Фото: @Friends

Так, диван на котором любит сидеть Гомер, обойдется в 13 тыс грн, а диван из Друзей — 8 тыс грн.

Интерьер по мотивам сериала Очень странные дела
Интерьер по мотивам сериала Очень странные дела / Фото: @IKEA
Кадр из сериала Очень странные дела
Кадр из сериала Очень странные дела / Фото: @кадр из сериала
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Теги:   IKEA

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