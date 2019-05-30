Как в кино. IKEA создала дизайн гостиных по мотивам Симпсонов, Друзей и Очень странных дел

Шведский производитель мебели воссоздал дизайн знаменитых гостиных из любимых сериалов. Теперь легко можно заказать то самое кресло или тот самый диван.

Как сообщает Adweek, в рамках рекламной кампании нового магазина в ОАЭ IKEA создала гостиные мечты в точь-точь как очень хорошо знакомые гостиные из сериалов Симпсоны, Друзья и Очень странные дела. В каждом интерьере использованы предметы из коллекции IKEA, некоторые из них поразительно похожи на предметы из фильмов, на первый взгляд даже не отличишь.

Интерьер по мотивам сериала Симпсоны / Фото: @IKEA

Кадр из сериала Симпсоны / Фото: @Simpsons

Реклама оформлена в виде каталога, все предметы в нем указаны с ценниками. Все их можно заказать с доставкой и обладать настольной лампой, подушкой, покрывалом, диван, со знанием, что они из того самого сериала: на нем еще Гомер сидел, а вот в него Рэйчел Грин куталась.

Интерьер по мотивам сериала Друзья / Фото: @IKEA

Кадр из сериала Друзья / Фото: @Friends

Так, диван на котором любит сидеть Гомер, обойдется в 13 тыс грн, а диван из Друзей — 8 тыс грн.

Интерьер по мотивам сериала Очень странные дела / Фото: @IKEA