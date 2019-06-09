Инфографика НВ. Лучшая парусная яхта года за $280 млн

В Лондоне названы победители престижной премии The World’s Superyacht Awards 2019. Лучшей парусной яхтой года стала 107-метровая Black Pearl стоимостью $280 млн.

Судьи отметили, что парусная Black Pearl обладает тем же уровнем комфорта, что и моторные яхты, но при этом способна пересечь океан без использования дизельного топлива благодаря альтернативным источникам энергии. Это третья по длине парусная яхта в мире. Журнал НВ подготовил инфографику о Black Pearl.

Фото: НВ

Больше читайте в свежем номере журнала НВ — № 20 от 6 июня 2019 года