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Как тренируется и питается Зеленский. Рассказ президентского тренера

Сегодня, 10:50
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Как тренируется и питается Зеленский. Рассказ президентского тренера - фото

Пресс-служба президента

Зеленский тренируется пять раз в неделю

НВ удалось узнать эксклюзивные подробности о том, как тренируется и питается президент Владимир Зеленский для поддержания физической формы.

Об этом НВ рассказал Вадим Данильченко — один из трех тренеров Владимира Зеленского, работающий с ним уже около двух лет. Его комментарий передала Администрация президента для подготовки материала о том, как следят за своей формой украинские политики.

По словам Данильченко, с президентом работают три тренера: сам он отвечает за организацию тренировочного процесса Зеленского, питание и фитнес, тренер Дмитрий — за тренировки в бассейне, а тренер Андрей — за тайский бокс.

Один из тренеров президента занимается с ним тайским боксом
Один из тренеров президента занимается с ним тайским боксом / Фото: Пресс-служба АП

«На сегодняшний день график Владимира состоит из пяти тренировок в неделю, — рассказывает Вадим Данильченко. — Естественно, он подстраивается под занятость и планы Владимира, а также зависит от его самочувствия и тех целей, которые мы в данный период времени преследуем. Сейчас у нас нет целей накачать мышечную массу. Главное — здоровье, энергия и бодрость».

По словам тренера, президент предпочитает тренироваться утром: в основном занятия начинаются в 7:30, в среднем тренировка длится час.

«Мы уже занимались в тренажерном зале прямо на Банковой. Это удобно, и после душа и завтрака Владимир сразу приступает к работе», — поделился Данильченко.

Владимир Зеленский в спортзале

Владимир Зеленский в спортзале / Фото: Пресс-служба АП

Одно из любимых упражнений президента — жим штанги от груди лежа.

«Это упражнение отлично подходит для поддержания тонуса и развития грудных мышц, но мы его выполняем не более, чем раз в неделю», — говорит тренер.

А вот нелюбимые упражнения Зеленского — те, которые направлены на мышцы ног или комплекс упражнений на мышцы брюшного пресса по системе супер-сет. «Это когда мы выполняем два-три упражнения разной интенсивности и конфигурации с максимально коротким промежутком времени на отдых», — поясняет Данильченко.

Сейчас с президентом Зеленским работают три тренера
Сейчас с президентом Зеленским работают три тренера / Фото: Пресс-служба АП

Он также рассказал, что Зеленский старался не пропускать тренировки и во время активной фазы предвыборной кампании. Максимальный перерыв тогда составлял 4−5 дней.

«Но даже когда мы тренируемся не вместе, Владимир занимается самостоятельно. Это могут быть различные виды кардиотренировок, тот же бег на орбитреке», — поясняет тренер президента.

С его командой спортивных наставников занимается и первая леди Елена Зеленская. «С Еленой мы также тренируемся в течение двух лет. Они с Владимиром начали тренироваться одновременно, но поскольку у них разные подходы к тренировочному процессу и разные виды нагрузок и задач, в основном они тренируются порознь», — говорит Данильченко.

Зеленский старался не пропускать тренировки и в ходе избирательной кампании
Зеленский старался не пропускать тренировки и в ходе избирательной кампании / Фото: Пресс-служба президента

Он также поделился с НВ пятью принципами питания, которых придерживается Владимир Зеленский:

  • не переедать: график питания президента составлен на основе суточного расхода калорий;
  • снижать калорийность блюд к ужину: самые плотные приемы пищи в президентском меню — это второй завтрак (после тренировки) и обед;
  • исключить высокоуглеводные и сахаросодержащие блюда: Зеленский не употребляет мучные и кондитерские изделия, различные соусы, в которых есть сахар;
  • употреблять достаточное количество воды: в течение дня президент выпивает 2−2,5 литра воды;
  • уделять достаточное время сну: на данный момент этот пункт Зеленскому соблюдать не удается, констатирует тренер: «С этим у нас очень большие проблемы. В среднем он спит до 6 часов в сутки, в идеале, конечно, на сон нужно выделять около 8 часов».

От алкоголя Владимир Зеленский не отказывается: он предпочитает красное сухое вино, и тренер возражений не имеет. «Это единственный алкоголь в его рационе, ничего страшного в одном бокале вина за ужином нет», — говорит Данильченко.

Полную версию материала о том, как худеют и поддерживают физическую форму украинские политики, читайте в свежем номере журнала НВ — № 21 от 13 июня 2019 года.

Теги:   Физическая подготовка Физические нагрузки Журнал НВ Тренировки Здоровое питание Здоровье Елена Зеленская Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент Эксклюзивы НВ

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