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Chanel отказались от использования меха и кожи экзотических животных

Сегодня, 15:20 30
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Chanel отказались от использования меха

EPA

Президент fashion-направления дома Chanel Бруно Павловски заявил, что бренд не будет использовать натуральный мех, а также шкуры экзотических животных — змей, крокодилов, ящериц и скатов.

Изделия из шкур экзотических животных будут заменены на искусственные материалы. Говоря о мехах, компания подчеркнула, что и прежде выпускала довольно ограниченное количество товаров с этим натуральным материалом.

Как сообщает CNN STYLE, пресс-секретарь дома Chanel сказала: «новая политика также применяется к мехам, добавив, что это решение предоставляет «возможность создать новое поколение высококачественных продуктов».

Фото: EPA

Заявление Chanel приветствовала известная британская организация PETA, выступающая за этичное отношение к животным. При этом она призвала другие модные дома, такие как Hermes и LVMH, последовать примеру Chanel.

Ранее отказались использовать натуральный мех другие крупные компании, такие как Gucci, Armani, Versace и John Galliano.

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