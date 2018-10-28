Голая правда. Рианна снялась в откровенной рекламе праздничной коллекции белья

Известная певица Рианна представила кадры из новой рекламной фотосессии праздничной коллекции белья своего бренда Savage x Fenty.
30-летняя артистка опубликовала сексуальные снимки на своей странице в Instagram, объявив о выходе специальной рождественской коллекции, которая была представлена 5 декабря и посвящена грядущему праздничному сезону.
На ярких рекламных кадрах Рианна позирует в прозрачном кружевном боди синего цвета, а также в чулках и сексуальном комплекте белья.
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Отметим, Рианна регулярно принимает участие в съемках рекламных фотосессий бренда, активно продвигая нижнее белье собственного дизайна. Ранее она снялась в сексуальном белом белье и фате, анонсировав новую коллекцию Savage x Fenty.
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