< НВ
Рус Укр
< НВ
Рус Укр
Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua

Голая правда. Рианна снялась в откровенной рекламе праздничной коллекции белья

Сегодня, 19:02 151
Цей матеріал також доступний українською

Рианна снялась в рекламе рождественской коллекции белья

© Instagram

Известная певица Рианна представила кадры из новой рекламной фотосессии праздничной коллекции белья своего бренда Savage x Fenty.

30-летняя артистка опубликовала сексуальные снимки на своей странице в Instagram, объявив о выходе специальной рождественской коллекции, которая была представлена 5 декабря и посвящена грядущему праздничному сезону.

На ярких рекламных кадрах Рианна позирует в прозрачном кружевном боди синего цвета, а также в чулках и сексуальном комплекте белья.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от badgalriri (@badgalriri)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от badgalriri (@badgalriri)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от badgalriri (@badgalriri)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от badgalriri (@badgalriri)

Отметим, Рианна регулярно принимает участие в съемках рекламных фотосессий бренда, активно продвигая нижнее белье собственного дизайна. Ранее она снялась в сексуальном белом белье и фате, анонсировав новую коллекцию Savage x Fenty.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty)

Рианна запретила Дональду Трампу использовать свою музыку во время агитации
В брифах от D&G и болеро из комиссионки. Рианна снялась в винтажных образах для издания GARAGE
Рианна стала свидетельницей на свадьбе лучшей подруги

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook

Теги:   Фотосессия Шоу-бизнес Рианна Реклама

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП-3 Style

Style

Сегодня, 14:24

article_img
В объективе Линдберга. Тильда Суинтон снялась для обложки Vogue Japan
Style

Вчера, 15:01

article_img
Люди называли меня ведьмой. Гвинет Пэлтроу рассказала о создании wellness-империи
Style

4 декабря, 13:02

article_img
Не боюсь пауков и клоунов. Джиджи Хадид рассказала о своих странностях и жизни вне подиума