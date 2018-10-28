Голая правда. Рианна снялась в откровенной рекламе праздничной коллекции белья

Известная певица Рианна представила кадры из новой рекламной фотосессии праздничной коллекции белья своего бренда Savage x Fenty.

30-летняя артистка опубликовала сексуальные снимки на своей странице в Instagram, объявив о выходе специальной рождественской коллекции, которая была представлена 5 декабря и посвящена грядущему праздничному сезону.

На ярких рекламных кадрах Рианна позирует в прозрачном кружевном боди синего цвета, а также в чулках и сексуальном комплекте белья.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от badgalriri (@badgalriri) 29 Ноя 2018 в 5:37 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от badgalriri (@badgalriri) 2 Дек 2018 в 8:37 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от badgalriri (@badgalriri) 4 Дек 2018 в 2:25 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty) 29 Ноя 2018 в 4:01 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от badgalriri (@badgalriri) 5 Дек 2018 в 7:02 PST

Отметим, Рианна регулярно принимает участие в съемках рекламных фотосессий бренда, активно продвигая нижнее белье собственного дизайна. Ранее она снялась в сексуальном белом белье и фате, анонсировав новую коллекцию Savage x Fenty.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty) 28 Окт 2018 в 8:48 PDT

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