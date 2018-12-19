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Кендалл Дженнер в главной роли. Roberto Cavalli представил рекламу с самой высокооплачиваемой моделью мира

Сегодня, 13:46 86
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Дженнер возглавила рекламный кампейн Roberto Cavalli

© Roberto Cavalli

Американская супермодель Кендалл Дженнер стала главной героиней рекламной кампании новой весенне-летней коллекции итальянского Дома моды Roberto Cavalli.

23-летняя манекенщица, которая стала самой высокооплачиваемой моделью мира по версии Forbes, позировала культовому дуэту фотографов Мерту Аласу и Маркусу Пигготту в элегантных образах из новой коллекции премиального бренда. Компанию ей составил манекенщик Лука Исаак.

По словам креативного директора Roberto Cavalli, британского дизайнера Пола Сурриджа в этом сезоне они решили передать настроение бренда с помощью звездной команды, которая воплотила в жизнь самые неожиданные идеи Дома.

«В этом сезоне нам посчастливилось работать со звездной командой, которая с невероятной точностью подчеркнула настроение бренда. Мерт и Маркус уловили эмоциональный и физический настрой коллекции, который с особой чувственностью подчеркнула Кендалл в качестве лица коллекции», - заявил Сурридж.

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Теги:   Кендалл Дженнер Roberto Cavalli

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