Мне нравится быть женой, но я не хочу детей. Марго Робби рассказала о браке с Томом Акерли

Австралийская актриса Марго Робби стала главной героиней свежего номера журнала Porter Magazine.

28-летняя звезда Отряда самоубийц приняла участие в стильной фотосессии украинского фотографа Елены Емчук, которая снимает голливудских знаменитостей. На новых снимках Робби демонстрирует стройные формы, позируя в стильных образах из весенне-летних коллекций премиальных брендов.

Помимо нового фотосета, в зимнем номере Porter Magazine появилось откровенное интервью, в котором Робби затронула личные темы, рассказав о нежелании иметь детей в ближайшем будущем, а также о браке с кинорежиссером Томом Акерли.

«Мне нравится быть замужем, это весело, жизнь стала гораздо интереснее. Я чувствую ответственность за то, чтобы быть чьей-то женой и стремлюсь стать лучше», - говорит актриса.

Робби отметила, что несмотря на счастливую семейную жизнь, они с супругом не готовы переходить на новый этап и становиться родителями.

«Нет. Сто процентов не готовы. Три дня назад мой муж остановился возле приюта для собак и у нас неожиданно появился щенок питбуля. У нас уже есть собака, ей два года, и она по-прежнему ведет себя, как маленький ребенок, из-за нее я не спала последние три ночи! Я предложила мужу оставить щенка у нас на несколько недель, но он настаивает на том, чтобы он остался с нами навсегда. Это повергло меня в шок, и я четко поняла, что мы пока не можем иметь детей, ведь я не могу справиться с двумя собаками, не говоря уже о детях!», - смеется звезда.

По словам Робби, она определенно хочет стать мамой, но не в ближайшем будущем:

«Конечно, я вижу свое идеальное будущее с детьми. Лет через 30 я хочу сидеть за большим рождественским столом со своими детишками. Но не сейчас. В этом я уверена на все сто процентов», - добавила она.

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