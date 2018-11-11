На фоне Эйфелевой башни. Наталья Водянова опубликовала фото с бабушкой из Парижа

Известная супермодель Наталья Водянова показала новое фото со своей бабушкой.
36-летняя звезда мировой индустрии моды опубликовала в Instagram снимок, на котором изображена со своей 89-летней бабушкой Ларисой Гавриловной в Париже. Бабушка и внучка позируют на фоне главной французской достопримечательности - Эйфелевой башни.
«Я люблю бабуничку», - подписала трогательный кадр звезда.
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Напомним, Лариса Гавриловна гостит во Франции у своей знаменитой внучки с ноября. Здесь она накануне отметила и свой день рождения.
В частности, Водянова решила устроить для любимой бабушки роскошный день рождения и собрать всю семью в Париже в мишленовском ресторане Le Pré Catelan. Снимком с празднования звезда поделилась на своей странице в Instagram.
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