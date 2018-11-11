На фоне Эйфелевой башни. Наталья Водянова опубликовала фото с бабушкой из Парижа

Известная супермодель Наталья Водянова показала новое фото со своей бабушкой.

36-летняя звезда мировой индустрии моды опубликовала в Instagram снимок, на котором изображена со своей 89-летней бабушкой Ларисой Гавриловной в Париже. Бабушка и внучка позируют на фоне главной французской достопримечательности - Эйфелевой башни.

«Я люблю бабуничку», - подписала трогательный кадр звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 4 Дек 2018 в 7:02 PST

Напомним, Лариса Гавриловна гостит во Франции у своей знаменитой внучки с ноября. Здесь она накануне отметила и свой день рождения.

В частности, Водянова решила устроить для любимой бабушки роскошный день рождения и собрать всю семью в Париже в мишленовском ресторане Le Pré Catelan. Снимком с празднования звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 11 Ноя 2018 в 4:35 PST

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