< НВ
Рус Укр
< НВ
Рус Укр

На контрасте. Белла Хадид, Ирина Шейк и Шалом Харлоу снялись в яркой рекламе Versace

Сегодня, 12:55 149
Цей матеріал також доступний українською

Versace представил кампейн новой яркой коллекции женской одежды

© Versace

Итальянский бренд Versace представил рекламную кампанию новой весенне-летней коллекции.

Главными героинями кампейна стали звезды современной индустрии моды - Белла Хадид и Ирина Шейк. К ним присоединились голландские модели Рианна ван Ромпей и Имаан Хаммам, а также итальянская манекенщица Виттория Черетти.

Кроме того, в съемках рекламы Versace приняла участие 45-летняя Шалом Харлоу - канадская топ-модель и актриса. Она присоединилась к другим героиням кампейна по личному приглашению Донателлы Версаче, которая накануне опубликовала на своей странице в Instagram кадры бэкстейджа. В коротком видео, набравшем почти 500 тысяч просмотров, Харлоу ритмично двигается под музыку, позируя в ярком комбинезоне с расклешенными брюками и цветочно-полосатым принтом, а также в рубашке в тон, завязанной на талии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Donatella Versace (@donatella_versace)

Автором рекламных кадров выступил культовый модный фотограф Стивен Мейзел. Он запечатлел моделей в самых ярких образах из новой коллекции Versace – атласном вечернем наряде в бельевом стиле, лакированной куртке и облегающих ярких платьях, длиной чуть выше колена.

Американский бренд Michael Kors купил Versace почти за €2 млрд
Панорамный вид. Versace использовал для своей рекламы самое длинное фото в истории
Стиль миллениалов. Показ Versace сезона весна-лето 2018

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook

Теги:   Фотосессия Белла Хадид Versace Реклама

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП-3 Style

Style

Сегодня, 12:55

article_img
На контрасте. Белла Хадид, Ирина Шейк и Шалом Харлоу снялись в яркой рекламе Versace
Style

Вчера, 17:26

article_img
Аквамен, который не украл Рождество. Джейсон Момоа снялся в романтичном праздничном фотосете
Style

15 декабря, 10:38

article_img
Хочу заработать много денег. Эмили Ратаковски рассказала об использовании сексуальности для развития карьеры