На контрасте. Белла Хадид, Ирина Шейк и Шалом Харлоу снялись в яркой рекламе Versace

Итальянский бренд Versace представил рекламную кампанию новой весенне-летней коллекции.

Главными героинями кампейна стали звезды современной индустрии моды - Белла Хадид и Ирина Шейк. К ним присоединились голландские модели Рианна ван Ромпей и Имаан Хаммам, а также итальянская манекенщица Виттория Черетти.

Кроме того, в съемках рекламы Versace приняла участие 45-летняя Шалом Харлоу - канадская топ-модель и актриса. Она присоединилась к другим героиням кампейна по личному приглашению Донателлы Версаче, которая накануне опубликовала на своей странице в Instagram кадры бэкстейджа. В коротком видео, набравшем почти 500 тысяч просмотров, Харлоу ритмично двигается под музыку, позируя в ярком комбинезоне с расклешенными брюками и цветочно-полосатым принтом, а также в рубашке в тон, завязанной на талии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Donatella Versace (@donatella_versace) 17 Дек 2018 в 3:44 PST

Автором рекламных кадров выступил культовый модный фотограф Стивен Мейзел. Он запечатлел моделей в самых ярких образах из новой коллекции Versace – атласном вечернем наряде в бельевом стиле, лакированной куртке и облегающих ярких платьях, длиной чуть выше колена.

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