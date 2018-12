Не блекфейс. Prada прекратила продажу новых аксессуаров после обвинений в расизме

Скандал начался на прошлой неделе, когда жительница Нью-Йорка в своем Facebook написала о том, что, проходя мимо бутика Prada в районе Сохо в Манхэттене, заметила в витрине магазина «расистскую и клеветническую» карикатуру, пишет Asocciated Press.

Thanks to #blackface @Prada, now you can take #sambo home with you for the holidays #StopRacism #StopBlackface #StopPrada pic.twitter.com/5t2cvosLIF