Не блекфейс. Prada прекратила продажу новых аксессуаров после обвинений в расизме

Итальянский бренд Prada прекратил продажу новой линейки аксессуаров Pradamalia в ответ на жалобы людей на то, что они изображают темнокожие лица в насмешливом виде.

Скандал начался на прошлой неделе, когда жительница Нью-Йорка в своем Facebook написала о том, что, проходя мимо бутика Prada в районе Сохо в Манхэттене, заметила в витрине магазина «расистскую и клеветническую» карикатуру, пишет Asocciated Press.

Ранее итальянский дом моды выпустил серию роскошных брелков и безделушек, в том числе с изображением персонажа с коричневой кожей и большими красными губами, похожего на обезьянку.

Prada Group выпустили заявление, в котором говорится, что «не терпит любых форм расизма» и что воображаемые существа не «имеют какое-либо отношение к реальному миру и, конечно, не к блекфейсу» (Блекфейс - техника грима, которая использовалась в XX веке для создания карикатурного образа темнокожих).

Фото: Instagram

Также в заявлении говорится, что эти персонажи были изъяты из показов и распространения.

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