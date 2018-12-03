Не боюсь пауков и клоунов. Джиджи Хадид рассказала о своих странностях и жизни вне подиума

Американская супермодель Джиджи Хадид стала главной героиней праздничного номера журнала W Magazine.

23-летняя звезда снялась в фотосессии культового фотодуэта Мерт Алас и Маркус Пиггот, появившись на страницах глянца в ярких образах от таких премиальных брендов, как Chanel, Gucci, Saint Laurent и Isabel Marant.

Помимо новых кадров, в свежем номере W Magazine появилось интервью, в котором Хадид обсудила свою жизнь вне подиума, а также откровенно рассказала о своих странностях.

«Я не боюсь пауков, высоты и клоунов. Но мне не нравится выходить из душа, когда открыта крышка унитаза. Это такое странное чувство, что по моему телу льется вода, и в унитазе находится такая же вода. Когда я принимаю душ, я все время смотрю на эту открытую крышку унитаза и чувствую себя очень странно», - говорит она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 3 Дек 2018 в 8:32 PST

Хадид также призналась, что всегда мечтала об одной единственной суперспособности – телепортации.

«Телепортация! Вчера у меня были съемки в Бразилии, а сейчас у меня съемка в Нью-Йорке. Если бы я могла просто щелкнуть пальцем и сразу перенестись туда, где мне нужно быть, это было бы фантастически удобно!», - говорит она.

Супермодель также рассказала, что вне подиума ее жизнь отличается от гламурной атмосферы фэшн-индустрии. Хадид отметила, что очень любит готовить и печь.

«Мне нравится печь и готовить. Я люблю готовить что-то новое и удивлять своего бойфренда Зейна Малика чем-то вкусным. В выходные дни мне нравится отвлекать свое сознание, ведь когда я готовлю, я освобождаюсь от серьезных мыслей», - призналась звезда.

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