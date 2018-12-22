Не сошлись характерами. Раф Симонс уходит из Calvin Klein

Бельгийский дизайнер Раф Симонс покинул пост креативного директора американского модного бренда Calvin Klein после двух с половиной лет работы.

В официальном заявлении представители марки сообщили, что разногласия между дизайнером и руководством конгломерата PVH, владеющего Calvin Klein, сделали дальнейшее сотрудничество невозможным.

При этом, как отмечает издание Business of Fashion, разорвать деловые отношения с Симонсом бренд решил за пол года до истечения срока контракта. Кроме того, стало известно, что Calvin Klein не представит новую коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке в феврале.

«Обе стороны разорвали деловые отношения по обоюдному согласию после того, как Calvin Klein Inc. решил двигаться в новом направлении, которое отличается от креативного видения Симонса», - отмечается в официальном заявлении компании.

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Ранее PVH публично выразили недовольство работой Симонса по результатам продаж его коллекций, которые, по мнению руководства, абсолютно непривлекательны для клиентов на рынке высокой моды. В компании также заявляли, что инвестиции не окупились, и обещали изменить маркетинговую политику бренда:

«Мы работаем над исправлением ошибок. В 2019 году мы надеемся сделать коллекции бренда более модными и коммерчески успешными», - заявил глава PVH Эммануэль Чирико.

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