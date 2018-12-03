Непослушная жена. Ким Кардашьян снялась обнаженной

Американская звезда Ким Кардашьян поделилась с поклонниками новым откровенным снимком.

38-летняя светская львица опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором изображена без одежды в миниатюрных белых стрингах, прикрывая обнаженную грудь длинными волосами.

Снимок был сделан для рекламного кампейна новой коллекции Cherry Blossom ее бьюти-бренда KKW Beauty, в которую вошли тени для век, помады и румяна. Менее, чем за сутки сексуальное фото набрало свыше двух миллионов лайков и почти 12 тысяч комментариев.

Отметим, ранее супруг Кардашьян, рэпер Канье Уэст признался, что ему не нравятся откровенные фото жены, отметив, что подобные кадры его расстраивают.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 3 Дек 2018 в 1:39 PST

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