Осознанная мода. В Лос-Анджелесе пройдет первая Vegan Fashion Week

С 1 по 4 февраля в Лос-Анджелесе пройдет первая веганская неделя моды - Vegan Fashion Week.

Ее основателем выступила защитница прав животных Эммануэль Риенда, а сама VFW является естественным шагом для города, который уже запретил продажу и производство меха, отмечает British Vogue.

«Я хочу разжечь разговоры и дебаты в отрасли путем просвещения, повышения и налаживания связей между нашими наиболее важными ценностями: уважением к человеческой жизни, правам животных и окружающей среде», - заявила Риенда.

VFW откроет вечеринка в Музее естествознания Лос-Анджелеса, где перед гостями с речью о проблемах климата выступит лауреат Нобелевской премии мира Роберт Лемперт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от C A T L I M K E T (@catlimket) 7 Янв 2019 в 9:47 PST

Четырехдневное мероприятие пройдет в California Market Center, и будет включать в себя подиумные шоу и презентации дизайнеров, которые поддерживают осознанность в фешн-индустрии, а также выставку, посвященную эволюции веганской моды.

Также в рамках недели будут представлены инновационные, не вредящие животным, альтернативы в области красоты, еды и моды.

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