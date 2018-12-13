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Ожившие краски. Белла Хадид снялась в яркой рекламе Moschino

Сегодня, 12:15 0
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Белла Хадид в рекламе весенне-летней коллекции Moschino

© Moschino

Итальянский бренд Moschino представил рекламную кампанию новой коллекции одежды сезона весна-лето 2019.

Одной из главных героинь модной съемки стала популярная модель Белла Хадид, которая позировала в облегающем платье, перчатках и шляпе оранжевого цвета.

Супермодель поделилась кадром из нового кампейна на своей странице в Instagram, выразив благодарность всем, кто принимал участие в съемке:

«Для меня это всегда большая честь работать с такими талантами, как вы. Мне невероятно интересно учиться у вас чему-то новому каждый день», - написала звезда.

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К Хадид присоединились ее коллеги-модели Виттория Черетти, Адут Акеш, Фран Саммерс и Меган Коллисон.

Автором рекламной фотосессии выступил культовый фешн-фотограф Стивен Мейзел, перед которым стояла задача передать игривое настроение новой коллекции Moschino и подчеркнуть ее яркие оттенки.

Стилистом съемки выступила француженка Карлин Серф де Дадзили, которая известна своей работой над кампейнами различных модных марок с мировым именем.

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Теги:   Белла Хадид Moschino

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