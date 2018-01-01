< НВ
Рус Укр
< НВ
Рус Укр
Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua

Пенелопа Крус, Ума Турман, Лана дель Рей. В Лондоне вручили модный Оскар

Сегодня, 13:08 67
Цей матеріал також доступний українською

Ранде Гербер, Синди Кроуфорд, Кайя Гербер и Пресли Гербер на церемонии British Fashion Awards 2018

Вчера, 10 декабря, в Лондоне в Royal Albert Hall вручили главную модную премию Великобритании - British Fashion Awards 2018.

Церемонию награждения British Fashion Awards по праву называют модным Оскаром. Церемония проходит уже более 30 лет в самом красивом концертном зале Великобритании. В 2018 году на красной дорожке позировали представители мира моды, кино и музыки: Пенелопа Крус, Ума Турман, Лана дель Рей, Кейт Мосс, Рита Ора, Лив Тайлер, Дэвид и Виктория Бекхэм, Кэрри Миллиган, Наоми Уоттс и многие другие. А одним из главных сюрпризов вечера стал выход на сцену герцогини Сассекской. Она вручила наград автору своего свадебного платья и еще многих нарядов для выходов в свет Клэр Уэйт Келлер, главному дизайнеру Givenchy.

Лауреаты премии British Fashion Awards 2018

Бренд года - Gucci
Британский дизайнер года (мужская одежда) - Крейг Грин, Craig Green
Британский дизайнер года (женская одежда) - Клэр Уэйт Келлер, Givenchy
Дизайнер года (аксессуары) - Демна Гвасалия, Balenciaga
Восходящая звезда британской моды (мужская одежда) - Сэмюэл Росс, A-COLD-WALL
Восходящая звезда британской моды (женская одежда) - Ричард Куинн, Richard Quinn
Дизайнер года - Пьерпаоло Пиччоли, Valentino
Модель года - Кайя Гербер
Премия Изабеллы Блоу - Mert&Marcus
Премия за выдающиеся достижения - Миуччиа Прада
Премия Swarovski - Вивьен Вествуд

Пенелопа Крус. Фото: EPA

 Ума Турман. Фото: EPA

Лана дель Рей. Фото: ЕРА

Кейт Мосс. Фото: ЕРА

Поппи Делевинь. Фото: ЕРА

Кендалл Дженнер. Фото: ЕРА

Лив Тайлер.

Уинни Харлоу. Фото: ЕРА

Аризона Мьюз. Фото: ЕРА

Андреас Кронталер и Вивьен Вествуд. Фото: ЕРА

Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото: ЕРА

Эрин ОКоннор. Фото: ЕРА

Наоми Харрис. Фото: ЕРА

Ева Герцигова. Фото: ЕРА

Кристин Скотт Томас. Фото: ЕРА

 

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram

Теги:   Ума Турман Пенелопа Крус Кейт Мосс Лана дель Рей

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП-3 Style

Style

Сегодня, 13:08

article_img
Пенелопа Крус, Ума Турман, Лана дель Рей. В Лондоне вручили модный Оскар
Style

Вчера, 15:13

article_img
Наука и чудо делают невозможное. Дженнифер Энистон рассказала о будущем материнстве и планах создать семью
Style

6 декабря, 14:24

article_img
В объективе Линдберга. Тильда Суинтон снялась для обложки Vogue Japan