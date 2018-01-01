Пенелопа Крус, Ума Турман, Лана дель Рей. В Лондоне вручили модный Оскар

Вчера, 10 декабря, в Лондоне в Royal Albert Hall вручили главную модную премию Великобритании - British Fashion Awards 2018.
Церемонию награждения British Fashion Awards по праву называют модным Оскаром. Церемония проходит уже более 30 лет в самом красивом концертном зале Великобритании. В 2018 году на красной дорожке позировали представители мира моды, кино и музыки: Пенелопа Крус, Ума Турман, Лана дель Рей, Кейт Мосс, Рита Ора, Лив Тайлер, Дэвид и Виктория Бекхэм, Кэрри Миллиган, Наоми Уоттс и многие другие. А одним из главных сюрпризов вечера стал выход на сцену герцогини Сассекской. Она вручила наград автору своего свадебного платья и еще многих нарядов для выходов в свет Клэр Уэйт Келлер, главному дизайнеру Givenchy.
Лауреаты премии British Fashion Awards 2018
Бренд года - Gucci
Британский дизайнер года (мужская одежда) - Крейг Грин, Craig Green
Британский дизайнер года (женская одежда) - Клэр Уэйт Келлер, Givenchy
Дизайнер года (аксессуары) - Демна Гвасалия, Balenciaga
Восходящая звезда британской моды (мужская одежда) - Сэмюэл Росс, A-COLD-WALL
Восходящая звезда британской моды (женская одежда) - Ричард Куинн, Richard Quinn
Дизайнер года - Пьерпаоло Пиччоли, Valentino
Модель года - Кайя Гербер
Премия Изабеллы Блоу - Mert&Marcus
Премия за выдающиеся достижения - Миуччиа Прада
Премия Swarovski - Вивьен Вествуд
Пенелопа Крус. Фото: EPA
Ума Турман. Фото: EPA
Лана дель Рей. Фото: ЕРА
Кейт Мосс. Фото: ЕРА
Поппи Делевинь. Фото: ЕРА
Кендалл Дженнер. Фото: ЕРА
Лив Тайлер.
Уинни Харлоу. Фото: ЕРА
Аризона Мьюз. Фото: ЕРА
Андреас Кронталер и Вивьен Вествуд. Фото: ЕРА
Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото: ЕРА
Эрин ОКоннор. Фото: ЕРА
Наоми Харрис. Фото: ЕРА
Ева Герцигова. Фото: ЕРА
Кристин Скотт Томас. Фото: ЕРА
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