Люби себя. Рианна выпустила коллекцию нижнего белья ко Дню святого Валентина

Поп-исполнительница и владелица брендов одежды и белья Рианна выпустила новую коллекцию ее бельевой марки Savage x Fenty, посвященную Дню святого Валентина.
О запуске праздничной коллекции певица написала в своем Instagram, сопроводив анонс своим снимком в новом розовом бра.
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For the ❤️ of X. Get ready for @savagexfenty's Valentine's Day styles - out Jan. 9th!
Ролик, анонсирующий коллекцию, был выполнен в традиционной для бренда бодипозитивной стилистике, а подпись гласила: «Новая коллекция появится завтра, и мы выпускаем вещи, которые вам понадобятся в месяц любви – мужчины для этого не нужны».
В коллекцию вошли бодисьюты, бра, трусики, майки в черном, красном, розовом и кремовом цветах. Традиционно для Savage x Fenty они выполнены в широком диапазоне размеров для различного типа женской фигуры.
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