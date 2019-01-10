Люби себя. Рианна выпустила коллекцию нижнего белья ко Дню святого Валентина

Поп-исполнительница и владелица брендов одежды и белья Рианна выпустила новую коллекцию ее бельевой марки Savage x Fenty, посвященную Дню святого Валентина.

О запуске праздничной коллекции певица написала в своем Instagram, сопроводив анонс своим снимком в новом розовом бра.

Ролик, анонсирующий коллекцию, был выполнен в традиционной для бренда бодипозитивной стилистике, а подпись гласила: «Новая коллекция появится завтра, и мы выпускаем вещи, которые вам понадобятся в месяц любви – мужчины для этого не нужны».

В коллекцию вошли бодисьюты, бра, трусики, майки в черном, красном, розовом и кремовом цветах. Традиционно для Savage x Fenty они выполнены в широком диапазоне размеров для различного типа женской фигуры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty) 7 Янв 2019 в 10:43 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty) 9 Янв 2019 в 5:26 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty) 6 Янв 2019 в 5:25 PST

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