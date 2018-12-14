< НВ
Рус Укр
< НВ
Рус Укр
Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua

Снова Кендалл. Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей 2018 года

Сегодня, 13:54 127
Цей матеріал також доступний українською

23-летняя модель заработала 22,5 млн долларов

Издание Forbes опубликовало свой традиционный ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых моделей. В 2018 году, во второй раз подряд, список моделей с самыми большими гонорарами возглавила Кендалл Дженнер.

«Кендалл Дженнер, возможно, зарабатывает не больше всех в семье Кардашьян-Дженнер, но больше, чем любая другая модель в мире. За 12 месяцев до июня 2018 года 23-летняя модель заработала 22,5 млн долларов, и возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых моделей этого года», - пишет издание.

Доходы ей принесли контракты с брендами Estee Lauder, Adidas и Calvin Klein.

На второй позиции в этом году разместилась Карли Клосс, которая заработала 13 млн долларов - лучший результат за ее десятилетнюю карьеру модели. Клосс превратила присутствие в социальных сетях в личный бренд, которым интересуются рекламодатели, и заключила выгодные сделки с такими компаниями, как Swarovski, Adidas и Estee Lauder.

Популярность в интернете также помогла таким моделям, как Крисси Тайген и Рози Хантингтон-Уайтли, разделившим третье место, заняться другими видами бизнеса.

В совокупности десять самых высокооплачиваемых моделей мира заработали 113 млн долларов, что немного выше общего показателя за 2017 год - 109,5 млн долларов.

Самые высокооплачиваемые модели мира в 2018 году:

1. Кендалл Дженнер - 22,5 млн долларов

2. Карли Клосс - 13 млн долларов

3. Крисси Тайген и Рози Хантингтон-Уайтли - 11,5 млн долларов

5. Жизель Бундхен и Кара Делевинь - 10 млн долларов

7. Джиджи Хадид - 9,5 млн долларов

8. Белла Хадид и Джоан Смоллс - 8,5 млн долларов

10. Даутцен Крус - 8 млн долларов

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook

Теги:   Карли Клосс Белла Хадид Джиджи Хадид Кендалл Дженнер Супермодель Forbes Жизель Бундхен

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП-3 Style

Style

Сегодня, 11:44

article_img
Будьте к себе добрее. Шарлиз Терон о красоте, старении и депрессии
Style

Вчера, 12:15

article_img
Ожившие краски. Белла Хадид снялась в яркой рекламе Moschino
Style

11 декабря, 18:02

article_img
Та же классика. Кейт Мосс снялась в рекламе совместной коллекции Burberry и Вивьен Вествуд