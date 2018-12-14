Снова Кендалл. Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей 2018 года

Издание Forbes опубликовало свой традиционный ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых моделей. В 2018 году, во второй раз подряд, список моделей с самыми большими гонорарами возглавила Кендалл Дженнер.

«Кендалл Дженнер, возможно, зарабатывает не больше всех в семье Кардашьян-Дженнер, но больше, чем любая другая модель в мире. За 12 месяцев до июня 2018 года 23-летняя модель заработала 22,5 млн долларов, и возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых моделей этого года», - пишет издание.

Доходы ей принесли контракты с брендами Estee Lauder, Adidas и Calvin Klein.

На второй позиции в этом году разместилась Карли Клосс, которая заработала 13 млн долларов - лучший результат за ее десятилетнюю карьеру модели. Клосс превратила присутствие в социальных сетях в личный бренд, которым интересуются рекламодатели, и заключила выгодные сделки с такими компаниями, как Swarovski, Adidas и Estee Lauder.

Популярность в интернете также помогла таким моделям, как Крисси Тайген и Рози Хантингтон-Уайтли, разделившим третье место, заняться другими видами бизнеса.

В совокупности десять самых высокооплачиваемых моделей мира заработали 113 млн долларов, что немного выше общего показателя за 2017 год - 109,5 млн долларов.

Самые высокооплачиваемые модели мира в 2018 году:

1. Кендалл Дженнер - 22,5 млн долларов

2. Карли Клосс - 13 млн долларов

3. Крисси Тайген и Рози Хантингтон-Уайтли - 11,5 млн долларов

5. Жизель Бундхен и Кара Делевинь - 10 млн долларов

7. Джиджи Хадид - 9,5 млн долларов

8. Белла Хадид и Джоан Смоллс - 8,5 млн долларов

10. Даутцен Крус - 8 млн долларов