Та же классика. Кейт Мосс снялась в рекламе совместной коллекции Burberry и Вивьен Вествуд

Британская супермодель Кейт Мосс снялась в рекламе нашумевшей совместной коллекции Дома моды Burberry и дизайнера Вивьен Вествуд.

Автором рекламного кампейна выступил известный британский фешн-фотограф Дэвид Симс, который акцентировал внимание на культовом клетчатом принте марки, ведь именно он стал основой коллекции.

Помимо Мосс, в съемках рекламы приняли участие сама Вествуд и ее муж Андреас Кронталер, а также британская модель Клаудия Лавендер и радиотрио Sistren.

Напомним, о коллаборации Вивьен Вествуд и Burberry было объявлено в июле 2018 года. Креативный директор бренда Рикардо Тиши сообщил, что лимитированная коллекция является творческим переосмыслением классических вещей бренда и будет посвящена наследию английского стиля.

«Вивьен - одна из первых модельеров, благодаря которым у меня появилась мечта стать дизайнером. Я невероятно счастлив объявить новую Burbs-коллаборацию с британской панк-иконой», - сообщил Тиши.

Коллекция также включила в себя футболку со слоганом Cool Earth has a plan to save the rainforest (У Cool Earth есть план спасти тропические леса), акцентирующем внимание на благотворительной миссии коллаборации. Напомним, часть средств от продаж линейки будет направлена в фонд по защите тропических лесов.

