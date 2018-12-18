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В красном и бриллиантах. Джиджи Хадид снялась в рекламе праздничной коллекции ювелирного бренда

Сегодня, 13:40 1080
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Джиджи Хадид представила праздничную коллекцию Messika

© Messika

Французский ювелирный Дом моды Messika представил праздничную коллекцию драгоценностей Holiday 2018, лицом которой стала американская супермодель Джиджи Хадид.

23-летняя звезда продолжила сотрудничество с парижским ювелиром Валери Мессика, с которой ранее создавала совместные ювелирные коллекции, выступая не только лицом марки, но и приглашенным дизайнером.

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Публикация от Messika Paris (@messikajewelry)

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Публикация от Messika Paris (@messikajewelry)

На рекламных снимках новой праздничной коллекции Messika, посвященной рождественскому и новогоднему сезону, Хадид предстала в красном пластиковом тренчкоте, дополнив образ каффами, браслетами, ожерельями и кольцами с бриллиантами.

Съемки рекламы проходили в Париже под руководством культовых фотографов Мерта Аласа и Маркуса Пиггота.

Помимо новых кадров с Хадид в главной роли, на официальной странице бренда в Facebook было представлено рекламное видео новой коллекции, а также бэкстейдж со съемок.

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Теги:   Фотосессия Джиджи Хадид Ювелирные украшения Реклама

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