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Бабушкин свитер, шелковая юбка и платье в пайетках. 11 беспроигрышных образов на Новый год 2019

Сегодня, 15:55 269
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Стилисты рассказали, в чем встречать Новый год 2019

До главного торжества года - новогодней ночи, остались считанные дни, а это значит, что пора определиться с праздничным образом.

В этом году стилисты рекомендуют не сдерживать себя в своих фэшн-фантазиях и воплощать в жизнь самые неожиданные образы.

От традиционных вечерних сияющих платьев с пайетками, камнями и другим декором, до экстравагантных макси юбок в паре с трендовым ugly-свитером, будто позаимствованным из бабушкиного шкафа, НВ Style называет 11 беспроигрышных образов на Новый год 2019.

Брючный костюм

Вечная классика – брючный костюм, будет смотреться элегантно и сексуально на любой новогодней вечеринке.

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Публикация от Jessie Bush (@wethepeoplestyle)

Платье в пайетках

Платье в пайетках – самый популярный наряд для новогодней ночи, и этот год не стал исключением. Модные эксперты утверждают, что сияющее платье все еще остается одним из самых актуальных новогодних трендов.

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Публикация от Fiona Zanetti (@fionazanetti)

Шелковая юбка и бабушкин свитер

Стиль ugly теперь не ограничивается кроссовками или «уродливыми» аксессуарами. Стилисты советуют вдохновиться модой на ugly и в новогоднюю ночь смиксовать «бабушкин» свитер с банальными оленями или любым другим рождественским принтом с роскошной шелковой юбкой макси.

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Публикация от Garrett (@sundaeimage)

Юбка в стиле диско в паре с кроп-топом

Яркий новогодний образ также поможет создать трендовый кроп-топ в паре с облегающей секси-юбкой с завышенной талией и длиной чуть ниже колена.

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Публикация от Géraldine Boublil (@erinoffduty)

Макси-юбка с объемным свитером

Свитера в паре с юбками в этом году лидируют в списках новогодних трендов. Так, модные эксперты рекомендуют миксовать грубые объемные свитера с романтичными длинными юбками.

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Публикация от Géraldine Boublil (@erinoffduty)

Платье-пиджак

Ярким новогодним трендом также является сексуальное платье-пиджак. Стилисты рекомендуют дополнять секси-образ элегантными серьгами, но избегать массивных колье.

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Публикация от Jessie Bush (@wethepeoplestyle)

Белое платье

Платье белого цвета, по мнению экспертов, будет смотреться нарядно и в меру сдержанно.

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Публикация от Tina Kunakey (@tinakunakey)

Черный комбинезон

Классический черный комбинезон – еще один беспроигрышный вариант для новогодней вечеринки.

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Публикация от TALISA SUTTON (@talisa_sutton)

Платье в бельевом стиле в паре с нюдовым гольфом

Еще одним неожиданным трендом в праздничной моде стали нетипичные для зимнего сезона платья в бельевом стиле на тонких бретелях, которые стилисты рекомендуют сочетать с нюдовыми гольфами.

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Публикация от Who What Wear (@whowhatwear)

Шелковое макси-платье

Шелковое длинное платье – еще один предмет гардероба, который модные эксперты относят к категории вечной классики. В новогоднюю ночь такой образ будет смотреться эффектно и стильно.

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Публикация от Christie Tyler (@nycbambi)

Черное мини-платье с ботфортами

Поклонницы элегантной сексуальности могут выбрать теплое мини-платье, дополненное модными сапогами-чулками, которые лидируют в списках обувных трендов 2019 года.

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Публикация от Jessie Bush (@wethepeoplestyle)

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Теги:   Тренды Новый Год Мода

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