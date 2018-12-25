Бабушкин свитер, шелковая юбка и платье в пайетках. 11 беспроигрышных образов на Новый год 2019

До главного торжества года - новогодней ночи, остались считанные дни, а это значит, что пора определиться с праздничным образом.
В этом году стилисты рекомендуют не сдерживать себя в своих фэшн-фантазиях и воплощать в жизнь самые неожиданные образы.
От традиционных вечерних сияющих платьев с пайетками, камнями и другим декором, до экстравагантных макси юбок в паре с трендовым ugly-свитером, будто позаимствованным из бабушкиного шкафа, НВ Style называет 11 беспроигрышных образов на Новый год 2019.
Брючный костюм
Вечная классика – брючный костюм, будет смотреться элегантно и сексуально на любой новогодней вечеринке.
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Платье в пайетках
Платье в пайетках – самый популярный наряд для новогодней ночи, и этот год не стал исключением. Модные эксперты утверждают, что сияющее платье все еще остается одним из самых актуальных новогодних трендов.
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Шелковая юбка и бабушкин свитер
Стиль ugly теперь не ограничивается кроссовками или «уродливыми» аксессуарами. Стилисты советуют вдохновиться модой на ugly и в новогоднюю ночь смиксовать «бабушкин» свитер с банальными оленями или любым другим рождественским принтом с роскошной шелковой юбкой макси.
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Юбка в стиле диско в паре с кроп-топом
Яркий новогодний образ также поможет создать трендовый кроп-топ в паре с облегающей секси-юбкой с завышенной талией и длиной чуть ниже колена.
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Макси-юбка с объемным свитером
Свитера в паре с юбками в этом году лидируют в списках новогодних трендов. Так, модные эксперты рекомендуют миксовать грубые объемные свитера с романтичными длинными юбками.
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Платье-пиджак
Ярким новогодним трендом также является сексуальное платье-пиджак. Стилисты рекомендуют дополнять секси-образ элегантными серьгами, но избегать массивных колье.
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Белое платье
Платье белого цвета, по мнению экспертов, будет смотреться нарядно и в меру сдержанно.
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Черный комбинезон
Классический черный комбинезон – еще один беспроигрышный вариант для новогодней вечеринки.
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Платье в бельевом стиле в паре с нюдовым гольфом
Еще одним неожиданным трендом в праздничной моде стали нетипичные для зимнего сезона платья в бельевом стиле на тонких бретелях, которые стилисты рекомендуют сочетать с нюдовыми гольфами.
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Шелковое макси-платье
Шелковое длинное платье – еще один предмет гардероба, который модные эксперты относят к категории вечной классики. В новогоднюю ночь такой образ будет смотреться эффектно и стильно.
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Черное мини-платье с ботфортами
Поклонницы элегантной сексуальности могут выбрать теплое мини-платье, дополненное модными сапогами-чулками, которые лидируют в списках обувных трендов 2019 года.
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