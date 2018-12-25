Бабушкин свитер, шелковая юбка и платье в пайетках. 11 беспроигрышных образов на Новый год 2019

До главного торжества года - новогодней ночи, остались считанные дни, а это значит, что пора определиться с праздничным образом.

В этом году стилисты рекомендуют не сдерживать себя в своих фэшн-фантазиях и воплощать в жизнь самые неожиданные образы.

От традиционных вечерних сияющих платьев с пайетками, камнями и другим декором, до экстравагантных макси юбок в паре с трендовым ugly-свитером, будто позаимствованным из бабушкиного шкафа, НВ Style называет 11 беспроигрышных образов на Новый год 2019.

Брючный костюм

Вечная классика – брючный костюм, будет смотреться элегантно и сексуально на любой новогодней вечеринке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jessie Bush (@wethepeoplestyle) 9 Ноя 2018 в 7:16 PST

Платье в пайетках

Платье в пайетках – самый популярный наряд для новогодней ночи, и этот год не стал исключением. Модные эксперты утверждают, что сияющее платье все еще остается одним из самых актуальных новогодних трендов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fiona Zanetti (@fionazanetti) 15 Дек 2018 в 7:45 PST

Шелковая юбка и бабушкин свитер

Стиль ugly теперь не ограничивается кроссовками или «уродливыми» аксессуарами. Стилисты советуют вдохновиться модой на ugly и в новогоднюю ночь смиксовать «бабушкин» свитер с банальными оленями или любым другим рождественским принтом с роскошной шелковой юбкой макси.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Garrett (@sundaeimage) 19 Дек 2018 в 10:26 PST

Юбка в стиле диско в паре с кроп-топом

Яркий новогодний образ также поможет создать трендовый кроп-топ в паре с облегающей секси-юбкой с завышенной талией и длиной чуть ниже колена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Géraldine Boublil (@erinoffduty) 1 Дек 2018 в 1:50 PST

Макси-юбка с объемным свитером

Свитера в паре с юбками в этом году лидируют в списках новогодних трендов. Так, модные эксперты рекомендуют миксовать грубые объемные свитера с романтичными длинными юбками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Géraldine Boublil (@erinoffduty) 3 Ноя 2018 в 3:00 PDT

Платье-пиджак

Ярким новогодним трендом также является сексуальное платье-пиджак. Стилисты рекомендуют дополнять секси-образ элегантными серьгами, но избегать массивных колье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jessie Bush (@wethepeoplestyle) 15 Ноя 2018 в 8:53 PST

Белое платье

Платье белого цвета, по мнению экспертов, будет смотреться нарядно и в меру сдержанно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tina Kunakey (@tinakunakey) 3 Июл 2018 в 1:00 PDT

Черный комбинезон

Классический черный комбинезон – еще один беспроигрышный вариант для новогодней вечеринки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TALISA SUTTON (@talisa_sutton) 15 Окт 2018 в 12:36 PDT

Платье в бельевом стиле в паре с нюдовым гольфом

Еще одним неожиданным трендом в праздничной моде стали нетипичные для зимнего сезона платья в бельевом стиле на тонких бретелях, которые стилисты рекомендуют сочетать с нюдовыми гольфами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Who What Wear (@whowhatwear) 24 Окт 2018 в 4:35 PDT

Шелковое макси-платье

Шелковое длинное платье – еще один предмет гардероба, который модные эксперты относят к категории вечной классики. В новогоднюю ночь такой образ будет смотреться эффектно и стильно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Christie Tyler (@nycbambi) 18 Дек 2018 в 8:34 PST

Черное мини-платье с ботфортами

Поклонницы элегантной сексуальности могут выбрать теплое мини-платье, дополненное модными сапогами-чулками, которые лидируют в списках обувных трендов 2019 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jessie Bush (@wethepeoplestyle) 10 Дек 2018 в 6:38 PST

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