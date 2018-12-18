Бойфренды в прошлом. Какие джинсы будут модными в 2019 году

Фешн-эксперты спрогнозировали, какие джинсы будут в моде в 2019 году.

Редакция портала о моде Who What Wear пообщалась с ведущими стилистами и основателями джинсовых брендов, чтобы выяснить, какой деним будет в тренде в следующем году.

В результате определилось пять ключевых джинсовых трендов, которые, по мнению редакции, будут дополнять гардеробы модниц в 2019-м.

Джинсы с вышивкой, жемчугом и другим декором

В следующем году особой популярностью будут пользоваться ровные джинсы с декором – таким, как жемчуг, бусины и вышивка. По мнению модных экспертов, такой деним является идеальным балансом женственности и маскулинности, которая по-прежнему остается в числе топ-трендов в женской моде.

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Укороченные оверсайз-джинсы

Оверсайз все еще в моде. Но, в отличие от популярных ранее джинсов-бойфрендов, в 2019 году в тренде менее «мешковатый» и более лаконичный оверсайз. Так, в тренде деним свободного кроя с менее завышенной, но не с низкой талией, ключевой особенностью которого является длина чуть ниже щиколотки. Такие джинсы выглядят расслабленно и станут отличным дополнением, как повседневного образа, так и более строгого look-а.

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Удлиненные ровные джинсы с завышенной талией

Джинсы свободного кроя в стиле 90-х обещают вернуться в гардеробы мировых модниц. Эксперты утверждают, что удлиненные ровные джинсы с завышенной талией являются главным джинсовым трендом 2019 года. Они также акцентируют внимание на том, что эту модель следует выбирать исключительно в светлом оттенке и в винтажном стиле.

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Светлые джинсы с лампасами в романтичных оттенках

Джинсы с лампасами в этом году пополнили коллекции многих популярных брендов. Но, по мнению модных экспертов, в 2019-м модные джинсы с лампасами будут выглядеть несколько иначе. Основным отличием модной модели 2018 года от нового тренда является оттенок самого лампаса – с яркого цвет сменится на более спокойный и романтичный. Так, в «особом почете» будут светлые джинсы с лампасами цвета пудровой розы или кремового бежа.

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Деним со строчками-стрелками

Еще один неожиданный тренд следующего года - джинсы со строчками-стрелками, известными на западе, как Pintucks. Отмечается, что предпочтительнее выбирать облегающие модели с женственным силуэтом и завышенной талией, но с достаточно грубой контрастной строчкой, которая тянется от кармана по длине штанины. Такие джинсы не только смотрятся актуально, но и способны визуально сделать ноги длиннее и худее.

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