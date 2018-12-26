Еще ужаснее. Стилисты рассказали, какие кроссовки будут в тренде в 2019 году

Модные эксперты выяснили, какие кроссовки будут в тренде в 2019 году.
Стилисты прогнозируют, что ugly-сникерсы по-прежнему будут лидировать в списках ключевых трендов года, однако приобретут более агрессивную форму, пишет Who What Wear. Так, особой популярностью будут пользоваться кроссовки в футуристическом дизайне в неоновых оттенках, классическом черном цвете, а также в нюдовом и грязно-белом цвете.
По данным стилистов, переосмысление ugly-сникерсов можно найти в коллекциях премиальных брендов, включая Balenciaga, а также в линейках более бюджетных марок, в числе которых Sketchers и Fila.
«Уродливые кроссовки остаются с нами, но приобретают самую агрессивную форму. И пока некоторые из нас лишь привыкают к ugly-трендам, другие уже носят их в обновленной, более радикальной версии, которая будет сверхпопулярна в 2019 году», - отмечают эксперты.
Напомним, ранее фешн-эксперты спрогнозировали, какие джинсы будут в моде в 2019 году.
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