Пора на шопинг. Эксперты рассказали, какая рубашка станет главным модным трендом 2019 года

Модные эксперты рассказали, какая рубашка станет одним из главных трендов 2019 года.
Проанализировав новые коллекции ведущих брендов планеты, редакция британского портала о моде и стиле Who What Wear выяснила, что в следующем году в список ключевых трендов войдет кожаная рубашка.
Рубашки из натуральной кожи вошли в коллекции таких премиальных марок, как Isabel Marant, Nanushka, Victoria Beckham и Ganni, которые представили, как модели классического кроя, так и переосмысление рубашки из кожи в футуристическом стиле с широкими рукавами.
По мнению дизайнеров, кожаная рубашка, продолжающая в фэшн-индустрии популярную в 2018 году ковбойскую тему, является не просто стильным дополнением гардероба современной модницы, но и хорошей инвестицией:
«Рубашка из мягкой качественной кожи - это вещь не на один год. При правильном уходе этот предмет гардероба можно носить вечно. По моему мнению, это незаменимая вещь в гардеробе городской модницы – она практичная и при правильно подобранном образе будет выглядеть актуально всегда», - говорит Сандра Сандор, дизайнер из Будапешта, основавшая модный бренд Nanushka.
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