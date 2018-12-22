Пора на шопинг. Эксперты рассказали, какая рубашка станет главным модным трендом 2019 года

Модные эксперты рассказали, какая рубашка станет одним из главных трендов 2019 года.

Проанализировав новые коллекции ведущих брендов планеты, редакция британского портала о моде и стиле Who What Wear выяснила, что в следующем году в список ключевых трендов войдет кожаная рубашка.

Рубашки из натуральной кожи вошли в коллекции таких премиальных марок, как Isabel Marant, Nanushka, Victoria Beckham и Ganni, которые представили, как модели классического кроя, так и переосмысление рубашки из кожи в футуристическом стиле с широкими рукавами.

По мнению дизайнеров, кожаная рубашка, продолжающая в фэшн-индустрии популярную в 2018 году ковбойскую тему, является не просто стильным дополнением гардероба современной модницы, но и хорошей инвестицией:

«Рубашка из мягкой качественной кожи - это вещь не на один год. При правильном уходе этот предмет гардероба можно носить вечно. По моему мнению, это незаменимая вещь в гардеробе городской модницы – она практичная и при правильно подобранном образе будет выглядеть актуально всегда», - говорит Сандра Сандор, дизайнер из Будапешта, основавшая модный бренд Nanushka.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от INGA SINKEVICIENE (@ingasinkeviciene) 28 Сен 2018 в 5:18 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от THE STYLE SCOUT (@thestylescout_) 16 Окт 2018 в 1:47 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ERMANNO SCERVINO (@ermannoscervino) 25 Сен 2018 в 7:16 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cristian Barizza ???? (@cristian_barizza_photographer) 29 Сен 2018 в 3:23 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Italist.com (@italist_official) 16 Окт 2018 в 4:43 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oldmark (@oldmarkshop) 2 Ноя 2018 в 7:14 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ceci Machado Giacri (@cecimgiacri) 12 Ноя 2018 в 9:19 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Italist.com (@italist_official) 27 Ноя 2018 в 4:49 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Valérie-Anne (@valerieanne16) 5 Ноя 2018 в 11:32 PST

Пять главных трендов. Какой маникюр будет в моде в 2019 году

Удобный тренд. Джиджи Хадид показала, как носить пуховик-одеяло этой зимой

Все в шоколаде. Главный тренд в макияже губ

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook