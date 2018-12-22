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Пора на шопинг. Эксперты рассказали, какая рубашка станет главным модным трендом 2019 года

Сегодня, 12:22 49
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Модные эксперты называют кожаную рубашку не просто трендом, а удачной инвестицией

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Модные эксперты рассказали, какая рубашка станет одним из главных трендов 2019 года.

Проанализировав новые коллекции ведущих брендов планеты, редакция британского портала о моде и стиле Who What Wear выяснила, что в следующем году в список ключевых трендов войдет кожаная рубашка.

Рубашки из натуральной кожи вошли в коллекции таких премиальных марок, как Isabel Marant, Nanushka, Victoria Beckham и Ganni, которые представили, как модели классического кроя, так и переосмысление рубашки из кожи в футуристическом стиле с широкими рукавами.

По мнению дизайнеров, кожаная рубашка, продолжающая в фэшн-индустрии популярную в 2018 году ковбойскую тему, является не просто стильным дополнением гардероба современной модницы, но и хорошей инвестицией:

«Рубашка из мягкой качественной кожи - это вещь не на один год. При правильном уходе этот предмет гардероба можно носить вечно. По моему мнению, это незаменимая вещь в гардеробе городской модницы – она практичная и при правильно подобранном образе будет выглядеть актуально всегда», - говорит Сандра Сандор, дизайнер из Будапешта, основавшая модный бренд Nanushka.

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Теги:   Тренд Мода

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