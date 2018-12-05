Удобный тренд. Джиджи Хадид показала, как носить пуховик-одеяло этой зимой

Американская супермодель Джиджи Хадид показала стильный зимний образ во время деловой встречи в Нью-Йорке.
23-летняя звезда мировой индустрии моды попала в объектив фотокамер папарацци на Манхэттене, продемонстрировав яркий уличный образ.
Хадид появилась на публике в стильном пуховике-одеяле от 3.1 Phillip Lim, который остается одним из ключевых трендов текущего сезона, дополнив образ сникерсами от Versace, а также рубашкой в полоску и облегающими джинсами.
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Отметим, Хадид стала одной из героинь календаря Pirelli на 2019 год, который накануне был представлен в Милане.
Супермодель позировала шведскому фотографу Альберту Уотсону в образе грустной девушки, которая рассталась с любимым. Компанию ей составил дизайнер Александр Вэнг, воплотивший образ ее близкого друга.
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