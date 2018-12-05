Удобный тренд. Джиджи Хадид показала, как носить пуховик-одеяло этой зимой

Американская супермодель Джиджи Хадид показала стильный зимний образ во время деловой встречи в Нью-Йорке.

23-летняя звезда мировой индустрии моды попала в объектив фотокамер папарацци на Манхэттене, продемонстрировав яркий уличный образ.

Хадид появилась на публике в стильном пуховике-одеяле от 3.1 Phillip Lim, который остается одним из ключевых трендов текущего сезона, дополнив образ сникерсами от Versace, а также рубашкой в полоску и облегающими джинсами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Analasha Saikia (@analashasaikia) 11 Дек 2018 в 12:15 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Spletnik (@spletnik_ru) 11 Дек 2018 в 2:54 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от زيجي بالعربي (@malikhadid) 11 Дек 2018 в 2:28 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от زيجي بالعربي (@malikhadid) 11 Дек 2018 в 2:28 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от زيجي بالعربي (@malikhadid) 11 Дек 2018 в 2:27 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Updates on HADIDS (@hadid_sisterss) 11 Дек 2018 в 2:16 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gigi Hadid (@gigihadidmania) 11 Дек 2018 в 1:45 PST

Отметим, Хадид стала одной из героинь календаря Pirelli на 2019 год, который накануне был представлен в Милане.

Супермодель позировала шведскому фотографу Альберту Уотсону в образе грустной девушки, которая рассталась с любимым. Компанию ей составил дизайнер Александр Вэнг, воплотивший образ ее близкого друга.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 5 Дек 2018 в 9:09 PST

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