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Удобный тренд. Джиджи Хадид показала, как носить пуховик-одеяло этой зимой

Сегодня, 15:24 36
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Хадид вышла в свет в трендовом пуховике

© Instagram

Американская супермодель Джиджи Хадид показала стильный зимний образ во время деловой встречи в Нью-Йорке.

23-летняя звезда мировой индустрии моды попала в объектив фотокамер папарацци на Манхэттене, продемонстрировав яркий уличный образ.

Хадид появилась на публике в стильном пуховике-одеяле от 3.1 Phillip Lim, который остается одним из ключевых трендов текущего сезона, дополнив образ сникерсами от Versace, а также рубашкой в полоску и облегающими джинсами.

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Отметим, Хадид стала одной из героинь календаря Pirelli на 2019 год, который накануне был представлен в Милане.

Супермодель позировала шведскому фотографу Альберту Уотсону в образе грустной девушки, которая рассталась с любимым. Компанию ей составил дизайнер Александр Вэнг, воплотивший образ ее близкого друга.

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Теги:   Фото Джиджи Хадид Стиль

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