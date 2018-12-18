Заглядываем в будущее. Pantone назвал главные модные оттенки 2019 года

Институт цвета Pantone назвал главные модные оттенки 2019 года.

Исследовательский центр накануне объявил главный цвет будущего года, которым стал оттенок номер 16−1546 под названием Живой коралл (Living Coral).

Спустя несколько недель общепризнанный мировой авторитет в области цвета представил свои полные прогнозы в отношении того, какие еще оттенки будут в тренде в 2019 году.

По мнению экспертов Pantone, особой популярностью в следующем году будет пользоваться «идеальный красный» – цвет Fiesta, а также ярко-розовый – оттенок Pink Peacock. В палитру также вошли глубокий синий, коричневый, бледно-желтый, пыльный розовый, а также теплый оттенок белого, но без желтого подтона.

Предлагаем взглянуть на некоторые оттенки из модной палитры Pantone на 2019 год в гардеробе популярных Insta-модниц из разных стран мира.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TALISA SUTTON (@talisa_sutton) 2 Окт 2018 в 3:02 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madeleine Bugge Karlsen (@madeleinebuggekarlsen) 5 Ноя 2018 в 2:46 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Monikh Dale (@monikh) 6 Дек 2018 в 11:26 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Susie Lau (@susiebubble) 14 Сен 2018 в 4:05 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hannah Lewis (@hannahlewisstylist) 27 Июн 2018 в 11:30 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TALISA SUTTON (@talisa_sutton) 18 Окт 2018 в 1:56 PDT

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