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Заглядываем в будущее. Pantone назвал главные модные оттенки 2019 года

Сегодня, 09:33 177
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Pantone назвал оттенки, которые будут в тренде в 2019 году

© Pantone

Институт цвета Pantone назвал главные модные оттенки 2019 года.

Исследовательский центр накануне объявил главный цвет будущего года, которым стал оттенок номер 16−1546 под названием Живой коралл (Living Coral).

Спустя несколько недель общепризнанный мировой авторитет в области цвета представил свои полные прогнозы в отношении того, какие еще оттенки будут в тренде в 2019 году.

По мнению экспертов Pantone, особой популярностью в следующем году будет пользоваться «идеальный красный» – цвет Fiesta, а также ярко-розовый – оттенок Pink Peacock. В палитру также вошли глубокий синий, коричневый, бледно-желтый, пыльный розовый, а также теплый оттенок белого, но без желтого подтона.

Предлагаем взглянуть на некоторые оттенки из модной палитры Pantone на 2019 год в гардеробе популярных Insta-модниц из разных стран мира.

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Теги:   Pantone Цвет Мода

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