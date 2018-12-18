Украинские дизайнеры создали свитшоты, вдохновленные металлургами - видеорепортаж

Один из украинских брендов представил совместный проект с предприятиями тяжелой промышленности.

На минувшей неделе в Днепре прошла выставка Промышленность вдохновляет. На ней украинский бренд Mascot вместе с компанией Интерпайп представил линейку свитшотов с образами промышленных металлопрокатных комплексов.

На мероприятии побывал наш оператор Виктор Миронов и привез оттуда этот видеорепортаж:

По словам основателя бренда Марины Стариковой, при создании принта она вдохновлялась промышленными пейзажами и рисунок на свитшоте - это метафора превращения чего-то обычного и невыразительного во что-то сложное и совершенное.