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Украинские дизайнеры создали свитшоты, вдохновленные металлургами - видеорепортаж

Сегодня, 17:49 61
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Один из украинских брендов представил совместный проект с предприятиями тяжелой промышленности.

На минувшей неделе в Днепре прошла выставка Промышленность вдохновляет. На ней украинский бренд Mascot вместе с компанией Интерпайп представил линейку свитшотов с образами  промышленных металлопрокатных комплексов.

На мероприятии побывал наш оператор Виктор Миронов и привез оттуда этот видеорепортаж:

 

 

По словам основателя бренда Марины Стариковой, при создании принта она вдохновлялась промышленными пейзажами и рисунок на свитшоте - это метафора превращения чего-то обычного и невыразительного во что-то сложное и совершенное.

Теги:   Свитшот Made in Ukraine Днепр Мода Дизайн

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