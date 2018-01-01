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Яркость и сдержанность. Бренд Chloe представил новую коллекцию

Сегодня, 15:44 43
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Фото: Chloe

Французский дом моды Chloe представил новую коллекцию сезона pre-fall 2019.

По словам дизайнера бренда Наташи Рамсей-Леви, коллекция построена на узнаваемых элементах Chloe, а также сочетает в себе стиль 70-х (яркие цвета и принты) и 80-х (буржуазность и викторианские акценты).

«Сегодняшняя мода во многом связана с ремиксами и трансформациями, созданием чего-то нового на основе чего-то старого», - говорит Рамсей-Леви.

Коллекция pre-fall 2019 создает атмосферу бохо, в ней дизайнер традиционно сочетает женственные элементы одежды, к примеру, шелковые блузы и шарфы, в жесткие образы.

Главные отличительные черты коллекции Chloe – бархат, цветочный принт и «гусиная лапка», стилизация наряда жокея, викторианские воротники и манжеты.

Рамсей-Леви дополнила образы необычными ювелирными украшениями, вдохновленными алюминиевым кольцом, которое сын сам сделал ей на День рождения.

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Теги:   Chloe Бренд

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