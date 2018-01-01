Абсолютный унисекс. H&M выпустил коллекцию агендерной одежды

Шведский бренд H&M выпустил агендерную коллекцию одежды, обуви и аксессуаров для взрослых, а также несколько моделей для детей. Коллекция создана вместе со шведским брендом Eytys.

Eytys подарил совместной коллекции с H&M стиль своих фирменных моделей обуви на толстой подошве – ботинок, кроссовок, шлепанец из кожи, замши и хлопкового полотна. Каждая пара поставляется в особой коробке, украшенной работами стокгольмской художницы Зои Барца.

Также в коллекции использованы характерные для скандинавской моды квадратные силуэты, идентичные для мужчин и женщин. Линия включает куртки, футболки, брюки и джинсы, выполненные из хлопчатобумажной саржи, искусственной лаковой кожи, нейлона и сырой джинсовой ткани.

Змеиный принт, блестящая лаковая кожа и эластичная замша в коллекции смешиваются с жестким хлопком. Цветовая палитра состоит из бутылочного зеленого, автобусного желтого, бежевого хаки, темного индиго, а также черного и белого.

"Вместе с этой коллекцией мы хотим предложить нашим покупателям тотал лук с ног до головы – от основательных массивных ботинок до продуманных четких силуэтов, не имеющих гендера", - говорит исполняющий обязанности руководителя дизайна мужской одежды в H&M Росс Лидон.

Фото: H&M

"В рамках этой коллаборации мы надеемся показать покупателю H&M нашу философию несколько грубого и достаточно простого дизайна, где функция торжествует над визуальной составляющей и стиль объединяет гендеры. Эта коллекция вся о пропорциях – о создании чёткого унисекс силуэта в игре со свободными формами и массивной архитектурной обувью. Это идея «универсального» лука, которая призвана превознести единство и уверенность в себе", - заявил креативный директор Eytys Макс Шиллер.

Коллекция будет доступна в избранных магазинах по всему миру, а также онлайн с 24 января. В Киеве коллекцию можно будет приобрести в магазине H&M в SkyMall.