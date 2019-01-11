Ода Феллини. Как прошел показ Moschino на легендарной киностудии Чинечитта

Дизайнер Джереми Скотт показал мужскую и женскую коллекции Moschino сезона осень/зима 19 в необычном и легендарном месте – киностудии Чинечитта в Риме.

Скотт посвятил свои новые коллекции великому итальянскому режиссеру Федерико Феллини, этим был продиктован выбор локации для шоу.

Фото: Moschino

На огромной киностудии, известной как Фабрика мечты, которая сняла более 3000 фильмов, дизайнер бренда Moschino создал персонажей из архива Феллини. «Это Феллини, - заявил он после шоу. - Это все, что я люблю в нем, смешанное вместе. Есть гиперболы, неработающие танцовщицы, Казановы, Центурионы. Это сюрреалистично, это потустороннее. Это Джереми Скотт и Moschino».

Фото: Moschino

Яркая, кинематографичная коллекция соединила вечернюю одежду для женщин и спортивную - для мужчин. Роскошные придворные платья итальянской знати были укорочены и разрезаны на лиф и юбку. Одежда в пайетках, огромных стразах и перьях надета вместе с бомберами и парками.