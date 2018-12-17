А не мрачновато? Европу и Америку захватывает тренд на черные елки

В фотоприложении Instagram и в имиджборд-платформе Pinterest набирает популярность новый праздничный тренд – елка черного цвета.

Пользователи популярных онлайн-сервисов диктуют моду на нетрадиционную новогоднюю елку, публикуя фото своих вариантов ее праздничного оформления, пишет Bustle.

Популярность черных новогодних елок подтверждает и онлайн-ритейлер товаров для дома Wayfair, который сообщил, что в этом году количество поисковых запросов «черная елка» на их веб-сайте возросло на 70 процентов.

По словам декораторов, специализирующихся на новогоднем декоре, популярность елок черного цвета свидетельствует о том, что людям хочется перемен, но в рамках существующих традиций.

Кроме того, западные эксперты отмечают, что черная ель не будет выглядеть мрачно, если к ней подобрать белые, серебряные и золотые елочные игрушки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yelithza Morales (@yelithza22_) 1 Дек 2018 в 6:37 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Annette Garcia Kerslake (@simplynaturalevents) 4 Дек 2018 в 3:11 PST

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