А не мрачновато? Европу и Америку захватывает тренд на черные елки

В фотоприложении Instagram и в имиджборд-платформе Pinterest набирает популярность новый праздничный тренд – елка черного цвета.
Пользователи популярных онлайн-сервисов диктуют моду на нетрадиционную новогоднюю елку, публикуя фото своих вариантов ее праздничного оформления, пишет Bustle.
Популярность черных новогодних елок подтверждает и онлайн-ритейлер товаров для дома Wayfair, который сообщил, что в этом году количество поисковых запросов «черная елка» на их веб-сайте возросло на 70 процентов.
По словам декораторов, специализирующихся на новогоднем декоре, популярность елок черного цвета свидетельствует о том, что людям хочется перемен, но в рамках существующих традиций.
Кроме того, западные эксперты отмечают, что черная ель не будет выглядеть мрачно, если к ней подобрать белые, серебряные и золотые елочные игрушки.
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