< НВ
Рус Укр
< НВ
Рус Укр

А не мрачновато? Европу и Америку захватывает тренд на черные елки

Сегодня, 17:14 1037
Цей матеріал також доступний українською

Традиционная зеленая елка уже не в моде

© Instagram

В фотоприложении Instagram и в имиджборд-платформе Pinterest набирает популярность новый праздничный тренд – елка черного цвета.

Пользователи популярных онлайн-сервисов диктуют моду на нетрадиционную новогоднюю елку, публикуя фото своих вариантов ее праздничного оформления, пишет Bustle.

Популярность черных новогодних елок подтверждает и онлайн-ритейлер товаров для дома Wayfair, который сообщил, что в этом году количество поисковых запросов «черная елка» на их веб-сайте возросло на 70 процентов.

По словам декораторов, специализирующихся на новогоднем декоре, популярность елок черного цвета свидетельствует о том, что людям хочется перемен, но в рамках существующих традиций.

Кроме того, западные эксперты отмечают, что черная ель не будет выглядеть мрачно, если к ней подобрать белые, серебряные и золотые елочные игрушки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Yelithza Morales (@yelithza22_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Annette Garcia Kerslake (@simplynaturalevents)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ✖️Ｌａｌｙ✖️ (@flwanderer)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Our Victorian Detached (@ourvictoriandetached)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Marine ▲ (@marou_des_bois)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Richard Ramirez Jr. (@xx.richie)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Danielle Howells (@danie326433)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Siobhan L Hancock (@siobhanlhancock)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Julie De Ruyter (@juwely93)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Treetopia® (@treetopia)

Елка на Софийской площади может быть искусственная, но с 10 тоннами украшений
Удобный тренд. Джиджи Хадид показала, как носить пуховик-одеяло этой зимой
Все в шоколаде. Главный тренд в макияже губ

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook

Теги:   Новый Год Елка

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП-3 Style

Style

Сегодня, 17:26

article_img
Аквамен, который не украл Рождество. Джейсон Момоа снялся в романтичном праздничном фотосете
Style

15 декабря, 10:38

article_img
Хочу заработать много денег. Эмили Ратаковски рассказала об использовании сексуальности для развития карьеры
Style

14 декабря, 19:26

article_img
Скелет динозавра, кресло Стивена Хокинга и камни с Луны. 13 самых необычных аукционных лотов в 2018 году