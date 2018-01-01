Вложили душу. Семь крутых детских игрушек от украинских производителей

Рынок детских игрушек от украинских производителей продолжает активно развиваться, доказывая, что подарок ребенку вовсе не обаятельно должен ограничиваться американским Монстер-хай или датским Лего.

К счастью, игрушки, изготовленные украинцами для украинцев, теперь совсем не похожи на те мрачные образы, знакомые каждому взрослому из своего детства.

В преддверии Дня святого Николая, который украинцы традиционно отметят в ночь с 18 на 19 декабря, НВ Style собрал подборку made in Ukraine-игрушек, которые обязательно захочется подарить ребенку.

Деревянный конструктор от Igroteco

Конструктор-коттедж от львовского производителя деревянных экологически чистых игрушек состоит из 206 элементов. Он изготовлен из дуба и считается конструктором продвинутого уровня. Такой подарок поможет не только развивать мелкую моторику, но и открыть в ребенке талант архитектора или дизайнера, ведь после самостоятельной сборки четырех домиков он сможет украсить их по собственному вкусу.

Фольксваген Жук с гаражом от Dimokl Toys

Dimokl Toys – это семейный бренд Дмитрия и Галины Пелих. Они производят деревянные игрушки, которые будут не только интересны, но и полезны для малыша. Впрочем, некоторые используют их игрушки не по назначению – например, в качестве креативного декора.

Лошадка-качалка от Craft Horse

Лошадки-качалки от украинского бренда Craft Horse пользуются популярностью не только в качестве детской игрушки, но и как элемент для декора в детскую комнату, ведь выглядят они действительно невероятно стильно! При этом, лошадки сделана вручную из качественного картона – природного экологически чистого материала.

Заец Слава от Freia

Бренд Freia акцентирует внимание на том, что стремится к возрождению и популяризации традиционной, авторской и экологической игрушки. Эти забавные мягкие игрушки выполнены из натуральной, приятной на ощупь, пряжи, которая развивает тактильную чувствительность малыша.

Кубики-конструктор от ChicBox

Кубики в конструкторе ChicBox изготовлены из крафт-картона повышенной прочности и впечатляют своим размером! Они представляет собой блоки, которые крепятся между собой как детали большого конструктора. По мнению производителя, такой конструктор дает ребенку пространство для проявления креатива, ведь их можно украшать рисунками и аппликациями, а также строить по-настоящему большие сооружения.

Шнуровка от Komarovtoys

Яркий деревянный домик наверняка понравится малышу! При этом, игрушки-шнуровки – отличный способ улучшить сенсомоторную координацию, гибкость кисти, глазомер, цветовосприятие и концентрацию внимания малыша.

Механический 3D пазл Сейф от Ugears

Это настоящий сейф с кодовым замком на три цифры! По мнению пользователей Сети, пазл является увлекательным развлечением, как для детей, так и для их родителей. Для тех, кто так и не смог самостоятельно разгадать загадку сейфа существует инструкция, с помощью которой можно ознакомиться с принципами открытия замка.

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