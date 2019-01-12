История жизни за три минуты: 8 рецептов успеха от IT-предпринимателей

С чего начинали свой путь известные ныне IT-предприниматели? Где они получали свои знания и навыки, и как добились успеха? Рассказываем истории 8 таких людей.

Ежедневно в эфире Радио НВ можно услышать программу о жизни известных предпринимателей, звезд шоу-бизнеса, дизайнеров, писателей и спортсменов - Истории успеха. В коротких записях журналист Кристина Роман рассказывает, как сложилась судьба известных людей и какие сложности возникали на их жизненном пути. Мы решили собрать 8 таких историй, посвященных IT-предпринимателям.

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Джефф Безос, основатель Amazon

Фото: EPA

"Если вы делаете что-то интересное, у вас всегда будут критики. Если вы совершенно не воспринимаете критику - просто не делайте ничего нового и интересного", - так говорит Джеффри Безос, основатель интернет-магазина Amazon и самый богатый человек в мире. В 2017 году бизнесмен поставил рекорд среди богачей всех времен, ведь его состояние выросло до $112 млрд.

С детства Джефф был очень изобретательным. Когда он не хотел ложиться спать, то пытался разобрать кровать с помощью отцовских инструментов. Однажды мальчик даже сделал самодельную сигнализацию, чтобы не пускать в комнату младших братьев и сестер.

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Ян Кум, основатель WhatsApp

Фото: EPA

Ян Кум - человек с украинскими корнями и такой родной для украинского уха фамилией - смог занять значительное место в мире компьютерных технологий. Он создал популярный мессенджер WhatsApp, который Facebook приобрел за $20 млрд.

Ян Кум родился в маленьком городке Фастов под Киевом. Его семья была очень бедной. Когда Яну было 16, они с матерью эмигрировали в США. Однако и там их жизнь не была сладкой. Мать устроилась няней, а сам Ян был уборщиком в продуктовом магазине. Несмотря на трудности, он был целеустремленным парнем. Самостоятельно учился программировать. Денег на книги не хватало, однако юноша брал их на прокат у букинистов.

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Марк Цукерберг, основатель Facebook

Фото: EPA

Основатель Facebook Марк Цукерберг - самый молодой среди пяти самых богатых людей мира. Когда Марку было 10 лет, родители подарили ему первый компьютер. Уже тогда он понял, что быть обычным пользователем не интересно. Марк стремился покорить эту умную машину и стать программистом. Парень настойчиво изучал книги по информатике, а в старших классах уже писал собственные программы.

Умный mp3-плеер Synapse, который Цукерберг создал для собственного удовольствия, заинтересовал компанию Microsoft. Эта программа изучала вкусы владельца - какую музыку любит утром, а какую - вечером. На основе этих данных плеер мог самостоятельно создавать плейлисты. Однако Марк не стал продавать его Microsoft, а затем отказал компании в сотрудничестве.

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Кевин Систром, основатель Instagram

Фото: kevin via Instagram

"Если у вас есть идея, начните ее реализовывать как можно быстрее. Нет лучшего времени, чтобы начать действовать, чем сейчас ", - говорит молодой миллиардер и основатель Instagram Кевин Систром.

В детстве на него серьезно повлиял родной дядя, который работал над созданием программного обеспечения. Иногда он давал племяннику свой ноутбук, чтобы тот учился программировать. Именно с компьютерами парень решил связать свое будущее. После третьего курса в Стэнфорде Кевин Систром, как талантливый студент, попал на программу стажировки. Ему повезло оказаться в офисе сайта Odeo - это каталог музыки и видео. Там он получил большой опыт, который затем позволил ему получить предложение работы в Facebook. Однако Систром отказался - он хотел спокойно завершить обучение.

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Джек Дорси, сооснователь Twitter

Фото: EPA

"Я один из тех, кто делает твиты о том, что ел на завтрак, обед и ужин. И для 99% людей это не имеет никакого значения. Но не для моей матери. Ей это очень нравится ", - говорит основатель соцсети Twitter Джек Дорси.

С самого детства он увлекался программированием. Уже в 14 написал программное обеспечение для диспетчерской службы такси, которым, кстати, до сих пор пользуются некоторые транспортные компании. В 17 Дорси взломал известную диспетчерскую службу, которая занималась доставкой товаров на велосипедах. Глава компании Грег Кидд был поражен талантами юного хакера и предложил ему сотрудничество.

А вот с учебой у Джека Дорси отношения не складывались - сначала он бросил колледж, а затем два университета.

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Эван Уильямс, сооснователь Twitter

Фото: evhead via Instagram

"Команда, имеющая единое видение, может свернуть горы", - считает программист, которого называют отцом блоггерства, Эван Уильямс.

Он вырос на семейной ферме, поэтому с детства помогал выращивать сою и кукурузу. Однако, в отличие от родственников, делать это не любил. Его захватывали книги по программированию и бизнесу, а также журнал Wire, который открыл ему мир новых технологий. Написание кода стало для Эвана Уильяма главным увлечением в студенческие годы. Но университет он так и не закончил. После того, как бросил учебу, он сменил несколько городов и компаний, но быстро понял, что офисная работа - не для него.

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Билл Гейтс, основатель Microsoft

Фото: EPA

В 2018 году Билл Гейтс впервые за много лет уступил первое место в рейтинге самых богатых людей мира от Forbes. Каждую минуту он зарабатывает $6,5 тыс. Это состояния принесла ему любовь к точным наукам и инновациям, а также одержимость работой.

Билл родился в богатой семье, его отец был руководителем в банке. Однако у парня были определенные психологические проблемы. Он настолько плохо вел себя в школе, что родителям пришлось водить его к психиатру. В то же время у него были высокие оценки по математике. Поскольку Гейтс учился в престижной частной школе, он имел возможность программировать на мини-компьютере. В 13 лет Гейтс написал свою первую программу - игру в крестики-нолики.

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Стив Джобс, сооснователь Apple.

Фото: EPA

Незадолго до смерти известный изобретатель Стив Джобс признался: "последние 33 года я каждое утро смотрел в зеркало и спрашивал себя "Если сегодня будет последним днем в моей жизни, буду ли я делать то, что запланировал на сегодня? "

Джобса воспитали приемные родители. В начале школьного обучения его считали сорванцом, однако одна учительница заметила его способности. За достижения в учебе она давала ему сладости и другие подарки. Очень скоро парень достиг серьезных успехов. После уроков он ходил на лекции в компьютерную компанию Hewlett Parker.

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