Кевин Спейси отрицал в суде обвинения в сексуальных домогательствах

Актер и лауреат премии Оскар Кевин Спейси в заседании суда 7 января не признал свою вину в сексуальных домогательствах к 18-летнему юноше в 2016 году.
Об этом сообщает AFP.
О невиновности Спейси от его имени заявил адвокат.
Слушания состоялись в окружном суде Нантакета в штате Массачусетс.
Прокуратура не сообщает имени предполагаемого потерпевшего.
Против Кевина Спейси выдвинули новые обвинения в сексуальных домогательствах
Напомним, актер признался в нетрадиционной ориентации в ответ на обвинения в сексуальных домогательствах актера фильма Стартрек Энтони Рэпп. Позже коллеги по съемочной площадке сериала Карточный домик также заявили о домогательствах со стороны Спейси. В результате актера уволили.
В Лондоне полиция завела дело по Кевину Спейси.