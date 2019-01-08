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Кевин Спейси отрицал в суде обвинения в сексуальных домогательствах

Сегодня, 05:04 98
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Кевин Спейси в суде

Актер и лауреат премии Оскар Кевин Спейси в заседании суда 7 января не признал свою вину в сексуальных домогательствах к 18-летнему юноше в 2016 году.

Об этом сообщает AFP.

О невиновности Спейси от его имени заявил адвокат.

Слушания состоялись в окружном суде Нантакета в штате Массачусетс.

Прокуратура не сообщает имени предполагаемого потерпевшего.

Против Кевина Спейси выдвинули новые обвинения в сексуальных домогательствах

Напомним, актер  признался в нетрадиционной ориентации   в ответ на обвинения в сексуальных домогательствах актера фильма Стартрек Энтони Рэпп. Позже коллеги по съемочной площадке сериала   Карточный домик   также заявили о домогательствах со стороны Спейси. В результате актера уволили.

В Лондоне полиция завела дело по Кевину Спейси.

Теги:   Массачусетс Кевин Спейси Суд

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