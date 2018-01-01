В объективе Линдберга. Тильда Суинтон снялась для обложки Vogue Japan

Январский номер японского Vogue вышел с британской актрисой Тильдой Суинтон на обложке.

Съемка выполнена в профессиональной манере Питера Линдбрга с учетом любви к минимализму Суинтон. На кадрах в приглушенных тонах британская актриса предстает в классических костюмах из новой коллекции Chanel.

Главной причиной, пригласить Тильду Суинтон сняться для обложки Vogue была ее роль в хорроре Суспирия итальянского режиссера Луки Гуаданьино, который вышел в прокат неделю назад.

Напомним, фильм Суспирия вышел в прокат 22 ноября. Это ремейк классического хоррора Дарио Ардженто от режиссера Зови меня своим именем и Большой всплекс Луки Гуаданьино. Западный Берлин 1977 года. В престижную школу танцев приезжает девушка из Огайо. С блеском пройдя собеседование, она на следующий же день танцует главную партию, не замечая ничего подозрительного. А тем временем в школе пропадает уже вторая ученица. А за окном раздаются взрывы организованные ФКА.

Режиссер Гуаданьино и сценарист Дэвид Кайганич заново придумали один из столпов жанра, добавив в него остро-социального, политического подтекста, не забыв при этом о красоте. В главных ролях: Дакота Джонсон, Тильда Суинтон, Миа Гот, Хлоя Грейс Морец, Ангела Винклер и другие.

Фото: Peter Lindbergh / Vogue Japan

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