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$900 млн на косметике. Forbes разместил Кайли Дженнер в одной строке с Джей-Зи в рейтинге самых богатых звезд

Сегодня, 16:07 184
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Дженнер дебютировала в рейтинге Forbes

© Instagram

Модель, бизнесвумен и светская львица Кайли Дженнер дебютировала в списке самых богатых американских знаменитостей, опубликованном накануне бизнес-изданием Forbes.

В нем 21-летняя звезда разделила пятую строчку с рэпером и продюсером Джей-Зи. По данным издания, свое состояние в размере 900 млн долларов Дженнер сколотила на косметическом бренде Kylie Cosmetics, основанном три года назад.

В свою очередь, Джей-Зи получил прибыль от доли в компаниях Roc Nation и Tidal, а также от продаж своей музыки, шампанского Armand de Brignac и коньяка D'Ussé.

Первую строчку рейтинга занял кинорежиссер, основатель кинокомпаний American Zoetrope, Lucasfilm Ltd и Pixar Джордж Лукас с прибылью в размере 5,4 млрд долларов. Тройку лидеров замкнули Стивен Спилберг с доходом в размере 3,7 млрд долларов и Опра Уинфри, прибыль которой достигла 2,8 млрд долларов.

10 самых богатых знаменитостей по версии Forbes

  1. Джордж Лукас — 5,4 млрд долларов
  2. Стивен Спилберг — 3,7 млрд долларов
  3. Опра Уинфри — 2,8 млрд долларов
  4. Майкл Джордан — 1,7 млрд долларов
  5. Кайли Дженнер и Джей-Зи — 900 млн долларов
  6. Дэвид Копперфильд — 875 млн долларов
  7. Пи Дидди — 825 млн долларов
  8. Тайгер Вудс — 800 млн долларов
  9. Джеймс Паттерсон — 800 млн долларов

Отметим, ранее Forbes сообщил, что Дженнер «дышит в спину» Марку Цукербергу – основателю Facebook, который может уступить звезде первую строчку рейтинга самых богатых молодых миллиардеров.

Издание отмечало, что Дженнер по факту уже обогнала Цукерберга, если учитывать ее возраст и сумму заработанных денег. Так, владелец Facebook заработал свой первый миллиард в 23 года. В свою очередь, 21-летняя Дженнер уже сейчас заработала 900 млн долларов. При этом, как отметили в Forbes, солидный капитал модель сколотила всего за три года.

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Теги:   Кайли Дженнер Самые богатые Forbes Рейтинг

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