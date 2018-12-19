$900 млн на косметике. Forbes разместил Кайли Дженнер в одной строке с Джей-Зи в рейтинге самых богатых звезд

Модель, бизнесвумен и светская львица Кайли Дженнер дебютировала в списке самых богатых американских знаменитостей, опубликованном накануне бизнес-изданием Forbes.

В нем 21-летняя звезда разделила пятую строчку с рэпером и продюсером Джей-Зи. По данным издания, свое состояние в размере 900 млн долларов Дженнер сколотила на косметическом бренде Kylie Cosmetics, основанном три года назад.

В свою очередь, Джей-Зи получил прибыль от доли в компаниях Roc Nation и Tidal, а также от продаж своей музыки, шампанского Armand de Brignac и коньяка D'Ussé.

Первую строчку рейтинга занял кинорежиссер, основатель кинокомпаний American Zoetrope, Lucasfilm Ltd и Pixar Джордж Лукас с прибылью в размере 5,4 млрд долларов. Тройку лидеров замкнули Стивен Спилберг с доходом в размере 3,7 млрд долларов и Опра Уинфри, прибыль которой достигла 2,8 млрд долларов.

10 самых богатых знаменитостей по версии Forbes

Джордж Лукас — 5,4 млрд долларов Стивен Спилберг — 3,7 млрд долларов Опра Уинфри — 2,8 млрд долларов Майкл Джордан — 1,7 млрд долларов Кайли Дженнер и Джей-Зи — 900 млн долларов Дэвид Копперфильд — 875 млн долларов Пи Дидди — 825 млн долларов Тайгер Вудс — 800 млн долларов Джеймс Паттерсон — 800 млн долларов

Отметим, ранее Forbes сообщил, что Дженнер «дышит в спину» Марку Цукербергу – основателю Facebook, который может уступить звезде первую строчку рейтинга самых богатых молодых миллиардеров.

Издание отмечало, что Дженнер по факту уже обогнала Цукерберга, если учитывать ее возраст и сумму заработанных денег. Так, владелец Facebook заработал свой первый миллиард в 23 года. В свою очередь, 21-летняя Дженнер уже сейчас заработала 900 млн долларов. При этом, как отметили в Forbes, солидный капитал модель сколотила всего за три года.

Корону не снимает. Кайли Дженнер выпустила новый календарь со своими фото

Косметический бренд обвинил Кайли Дженнер в плагиате

На ферме. Кайли Дженнер показала редкое фото с мужем и дочкой

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook