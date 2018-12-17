Аквамен, который не украл Рождество. Джейсон Момоа снялся в романтичном праздничном фотосете

На большие экраны по всему миру вышел супергеройский фильм Аквамен, главную роль в котором сыграл известный по роли Кхала Дрого в популярном сериале Игра престолов американский актер Джейсон Момоа.

Издание Short List сняло Момоа в праздничной, новогодней фотосессии и расспросило о карьере и режиссерских амбициях.

«Я хочу, чтобы люди видели меня веселым и романтичным, а не большой коробкой. Я могу делать красивые вещи», - говорит исполнитель роли Кхала Дрого и Аквамена.

«Я обычно не делаю «глупые» вещи, - добавляет он о своих ролях. - Меня обычно нанимают на роль такого парня - варвара, зверя. После Игры престолов никто не думает, что я подхожу для романтической комедии».

До Аквамена Момоа снялся в фильме Бэтмен против Супермена: Рассвет правосудия в 2016 году, а затем сыграл более обширную роль в прошлогодней Лиге справедливости.

«Люди понимают, что у меня был выбор относительно того, что я делаю, - говорит актер. - Я знаю, что я не первый. Но у меня была карьера, я брал дерьмовые роли и делал их хорошими. Большинство актеров через какое-то время могут придираться. Но я не вел себя так».

В качестве режиссера он снял уже два фильма, и сейчас работает над новым - Последняя охота. «Мне пришлось взять на себя много ролей, чтобы просто заработать на еду. Но теперь я чувствую, что заплатил свой взнос. Некоторым людям везет в карьере. Но я не волнуюсь: я знаю, кто я, и я принимаю это», - говорит Момоа.