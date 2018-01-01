Будьте к себе добрее. Шарлиз Терон о красоте, старении и депрессии

Голливудская актриса Шарлиз Терон снялась в новой фотосессии для январского номера журнала InStyle, в интервью которому ответила на вопросы о возрасте, красоте и карьере.

43-летняя американская кинозвезда рассказала о своих перевоплощениях на экране, признавшись, что наиболее сложными для нее стали съемки фильма Талли, для которого она поправилась на 16 кг. Терон отметила, что набор лишнего веса дался ей гораздо сложнее, чем, например, короткая стрижка. Напомним, в 2012 году ради роли Фуриосы в фильме Безумный Макс: Дорога ярости актриса побрилась наголо.

«Это было легко, потому что меня не особо заботят мои волосы. К тому же, я не могу назвать их какими-то особенными. Если бы у меня были волосы, как у Дженнифер Энистон, то, скорее всего, мне было бы сложнее решиться на этот шаг. И все же, я просто не представляю Фуриосу с длинными волосами. Самым сложным для меня испытанием стал набор веса для фильма Талли, потому что я впервые в своей жизни столкнулась с депрессией. Я употребляла так много сахара, чтобы набрать вес, что меня тошнило на протяжении всех шести месяцев съемок. Я стала вялой и подавленной. У меня вообще не было энергии и сил», - рассказала актриса.

Терон также ответила на распространенный в Голливуде вопрос о том, как изменилась ее жизнь «после 40»:

«Ощущения все время меняются. Бывают дни, когда мне очень нравится моя кожа и я не вижу своих морщин. Но бывают и такие дни, когда я смотрю на себя в зеркало и думаю, что мне пора сделать подтяжку лица. И это абсолютно нормально. Это не значит, что я боюсь стареть. Я считаю, что чем больше у женщины понимания, что это естественный процесс, который является неотъемлемой частью нашей жизни, тем меньше напряжения она будет испытывать из-за своего возраста. Будьте к себе добрее. Берите от жизни все, наслаждайтесь каждым днем – таким, какой он есть», - порекомендовала кинозвезда.

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