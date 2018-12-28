Даже не друзья в Instagram. Джейка Джилленхола заметили в Париже с новой девушкой

Популярного актера, номинанта на Оскар Джейка Джилленхола (Донни Дарко, Горбатая гора) впервые заметили на публике с новой девушкой.
Актера заметили на романтической прогулке по Парижу вместе с французской моделью Жеанн Кадье, которая моложе его на 16 лет.
Пара выглядела счастливой, Джилленхол и его спутница смеялись, улыбались и все время шли рука об руку.
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Слухи о романе актера с французской моделью ходят уже некоторое время. Летом пару видели вместе в Греции и Лондоне.
Однако Джейк помалкивает о своем новом романе и даже не является другом Жеанн в Instagram.
Ранее актер встречался с Риз Уизерспун, Тейлор Свифт и Кирстен Данст.
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