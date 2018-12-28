Даже не друзья в Instagram. Джейка Джилленхола заметили в Париже с новой девушкой

Популярного актера, номинанта на Оскар Джейка Джилленхола (Донни Дарко, Горбатая гора) впервые заметили на публике с новой девушкой.

Актера заметили на романтической прогулке по Парижу вместе с французской моделью Жеанн Кадье, которая моложе его на 16 лет.

Пара выглядела счастливой, Джилленхол и его спутница смеялись, улыбались и все время шли рука об руку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jake Gyllenhaal Updates ♡ (@jakegyllenhaal.ig) 27 Дек 2018 в 1:08 PST

Слухи о романе актера с французской моделью ходят уже некоторое время. Летом пару видели вместе в Греции и Лондоне.

Однако Джейк помалкивает о своем новом романе и даже не является другом Жеанн в Instagram.

Ранее актер встречался с Риз Уизерспун, Тейлор Свифт и Кирстен Данст.

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