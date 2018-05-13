Добрая мачеха. Кэтрин Зета-Джонс показала редкие семейные кадры в честь дня рождения пасынка

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс опубликовала на своей странице в Instagram трогательный ролик, в котором показала редкие снимки из ее с Майклом Дугласом семейного архива.

Новое видео кинозвезда опубликовала в честь дня рождения пасынка Кэмерона Дугласа - старшего сына Майкла Дугласа от первого брака с Диандрой Люкер, которому вчера, 13 декабря исполнилось 40 лет.

Зета-Джонс собрала в ролике семейные фото с именинником, сделанные в разные годы – от его детских снимков до свежих фотографий, на которых он позирует со своим звездным семейством, а также с маленькой дочкой Луа и возлюбленной Вивиан Тибес.

«С Днем рождения, мой потрясающий пасынок Кэмерон! Я очень люблю тебя», - так актриса подписала праздничное видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) 13 Дек 2018 в 5:08 PST

Отметим, в мае этого года Кэмерон Дуглас трогательно поздравил мачеху с Днем матери. Он опубликовал на своей странице в Instagram портрет Зета-Джонс и сопроводил его постом, в котором назвал актрису невероятной женщиной и мамой:

«Хочу поздравить с Днем матери еще одну невероятную женщину и маму в моей жизни - Кэтрин Зета-Джонс. Это твой день, и ты заслужила этот праздник», - написал сын Дугласа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cameron Douglas (@cameronmorrelldouglas) 13 Май 2018 в 11:19 PDT

Кэтрин Зета-Джонс впервые прокомментировала обвинения Майкла Дугласа в сексуальных домогательствах

18 лет. Кэтрин Зета-Джонс опубликовала трогательное фото с Майклом Дугласом в честь годовщины свадьбы

С женой и папой. Майкл Дуглас пришел на вручение звезды на Аллее славы всей семьей

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook