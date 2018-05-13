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Добрая мачеха. Кэтрин Зета-Джонс показала редкие семейные кадры в честь дня рождения пасынка

Сегодня, 12:33 145
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Кэтрин Зета-Джонс поздравила старшего сына Майкла Дугласа с 40-летием

© Instagram

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс опубликовала на своей странице в Instagram трогательный ролик, в котором показала редкие снимки из ее с Майклом Дугласом семейного архива.

Новое видео кинозвезда опубликовала в честь дня рождения пасынка Кэмерона Дугласа - старшего сына Майкла Дугласа от первого брака с Диандрой Люкер, которому вчера, 13 декабря исполнилось 40 лет.

Зета-Джонс собрала в ролике семейные фото с именинником, сделанные в разные годы – от его детских снимков до свежих фотографий, на которых он позирует со своим звездным семейством, а также с маленькой дочкой Луа и возлюбленной Вивиан Тибес.

«С Днем рождения, мой потрясающий пасынок Кэмерон! Я очень люблю тебя», - так актриса подписала праздничное видео.

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Публикация от Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)

Отметим, в мае этого года Кэмерон Дуглас трогательно поздравил мачеху с Днем матери. Он опубликовал на своей странице в Instagram портрет Зета-Джонс и сопроводил его постом, в котором назвал актрису невероятной женщиной и мамой:

«Хочу поздравить с Днем матери еще одну невероятную женщину и маму в моей жизни - Кэтрин Зета-Джонс. Это твой день, и ты заслужила этот праздник», - написал сын Дугласа.

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Публикация от Cameron Douglas (@cameronmorrelldouglas)

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Теги:   Майкл Дуглас Кэтрин Зета-Джонс Фото Видео

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