Добрая мачеха. Кэтрин Зета-Джонс показала редкие семейные кадры в честь дня рождения пасынка

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс опубликовала на своей странице в Instagram трогательный ролик, в котором показала редкие снимки из ее с Майклом Дугласом семейного архива.
Новое видео кинозвезда опубликовала в честь дня рождения пасынка Кэмерона Дугласа - старшего сына Майкла Дугласа от первого брака с Диандрой Люкер, которому вчера, 13 декабря исполнилось 40 лет.
Зета-Джонс собрала в ролике семейные фото с именинником, сделанные в разные годы – от его детских снимков до свежих фотографий, на которых он позирует со своим звездным семейством, а также с маленькой дочкой Луа и возлюбленной Вивиан Тибес.
«С Днем рождения, мой потрясающий пасынок Кэмерон! Я очень люблю тебя», - так актриса подписала праздничное видео.
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Отметим, в мае этого года Кэмерон Дуглас трогательно поздравил мачеху с Днем матери. Он опубликовал на своей странице в Instagram портрет Зета-Джонс и сопроводил его постом, в котором назвал актрису невероятной женщиной и мамой:
«Хочу поздравить с Днем матери еще одну невероятную женщину и маму в моей жизни - Кэтрин Зета-Джонс. Это твой день, и ты заслужила этот праздник», - написал сын Дугласа.
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