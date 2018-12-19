Первая леди в Celine. Дональд и Мелания Трамп показали официальный рождественский портрет

Семейство президента США - Дональд и Мелания Трамп – представило официальный рождественский портрет.
Официальную рождественскую открытку от Белого дома первая леди США опубликовала также в своем Instagram. На снимке супруги улыбаются, нежно держась за руки.
Фото было сделано 15 декабря во время традиционного рождественского бала Конгресса, на котором Мелания была одета в белоснежном платье Celine. Президент позирует на фото в традиционном классическом костюме с черной бабочкой.
«С Рождеством Христовым от Президента Дональда Трампа и первой леди Мелании», - подписала свой пост супруга главы государства.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Merry Christmas from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump. @realdonaldtrump & @FLOTUS are seen Saturday, December 15, in their official 2018 Christmas portrait, in the Cross Hall of the White House in Washington, D.C. (Official White House Photo by Andrea Hanks)
Снимок сделала фотограф Андреа Хэнкс. Он был снят не на фоне красных елок в Белом доме, которые вовсю обсуждали в социальных сетях, а в Кросс-холе, украшенном традиционными елями.
- Читайте также: Мелания зажгла. Первая леди на открытии главной елки США
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook