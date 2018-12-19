Первая леди в Celine. Дональд и Мелания Трамп показали официальный рождественский портрет

Семейство президента США - Дональд и Мелания Трамп – представило официальный рождественский портрет.

Официальную рождественскую открытку от Белого дома первая леди США опубликовала также в своем Instagram. На снимке супруги улыбаются, нежно держась за руки.

Фото было сделано 15 декабря во время традиционного рождественского бала Конгресса, на котором Мелания была одета в белоснежном платье Celine. Президент позирует на фото в традиционном классическом костюме с черной бабочкой.

«С Рождеством Христовым от Президента Дональда Трампа и первой леди Мелании», - подписала свой пост супруга главы государства.

Снимок сделала фотограф Андреа Хэнкс. Он был снят не на фоне красных елок в Белом доме, которые вовсю обсуждали в социальных сетях, а в Кросс-холе, украшенном традиционными елями.

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